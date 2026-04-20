Bắt 4 đối tượng đánh nhau tại KCN Sóng Thần 2

Ngày 20-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ "gây rối trật tự công cộng" xảy ra chiều 18-4 tại khu vực trước cổng Công ty TNHH thực phẩm Rita (KCN Sóng Thần 2).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 18-4, trong lúc làm việc tại công ty, Nguyễn Trọng Tân (sinh năm 1991, ngụ TPHCM) xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp là L.Đ.M (sinh năm 1990, ngụ TPHCM). Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn gặp nhau sau giờ tan ca để “giải quyết”.

Đến khoảng 18 giờ 15 phút, sau khi tan ca, Tân gọi thêm Châu Văn Loan (sinh năm 2000, ngụ TPHCM) và Nguyễn Minh Kha (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Đồng Nai) đến hỗ trợ.

Các đối tượng tham gia đánh nhau tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Loan điều khiển xe máy mang theo một mã tấu tự chế, chở Kha đến trước cổng công ty chờ sẵn. Khi gặp M, nhóm của Tân đã dùng nón bảo hiểm tấn công vào vùng đầu nạn nhân; đồng thời Loan rút mã tấu ra đe dọa, dẫn đến cảnh hỗn loạn, đuổi đánh nhau trên đường Đại lộ Thống Nhất. Vụ việc diễn ra trong khoảng 5 phút, đã được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đồn Công an KCN Sóng Thần 2, Công an phường Dĩ An phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai truy xét và đưa tất cả đối tượng liên quan về làm việc, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Bước đầu xác định, hành vi của các đối tượng mang tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

THU HOÀI