Tài xế Porsche "drift" xe trong khu đô thị Sala bị mời làm việc

Ngày 5-6, Công an phường An Khánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM xác định và mời làm việc tài xế C.M., sinh năm 2003, quê Hà Nội, để làm rõ hành vi điều khiển xe Porsche biểu diễn kỹ thuật lái xe trượt ngang, xoay vòng (hay còn gọi là "drift") trong khu đô thị Sala.

Hình ảnh vụ việc do camera người dân ghi lại

Hình ảnh vụ việc do camera người dân ghi lại

Trước đó, Công an phường An Khánh phát hiện một clip lan truyền trên mạng xã hội do người dân ghi lại. Hình ảnh trong clip cho thấy một xe Porsche liên tục thực hiện động tác "drift" giữa lòng đường, kèm tiếng động cơ gầm rú.

Qua xác minh, chiếc xe do C.M. điều khiển đã quay vòng tại chỗ nhiều lần giữa lòng đường. Sau khoảng 4 vòng xoay liên tiếp, tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an phường An Khánh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vào cuộc xác minh, mời tài xế lên làm việc. Bước đầu, C.M. thừa nhận hành vi điều khiển ô tô Porsche "drift", đồng thời xuất trình giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan.

Phương tiện vi phạm tại cơ quan Công an

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, "drift" chỉ được phép thực hiện tại đường đua chuyên nghiệp hoặc khu vực được cấp phép tổ chức sự kiện thể thao mạo hiểm. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện "drift" xe trên đường phố, khu dân cư hoặc nơi công cộng, vì vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho bản thân cũng như người tham gia giao thông.

MẠNH THẮNG