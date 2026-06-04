Khởi tố 2 đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình CSGT để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 4-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh phóng viên, thu thập thông tin, hình ảnh liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của lực lượng chức năng nhằm uy hiếp tinh thần, đe dọa, ép buộc, cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Hồng Phong tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, đối tượng Lê Hồng Phong (sinh năm 1989, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) kết hôn với chị Lê Thị P. (sinh năm 1994) và sinh sống tại thôn Đông Tây Xuân, xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Phong nảy sinh ý định đặt máy quay phim để ghi lại hình ảnh quá trình làm việc của tổ tuần tra kiểm soát CSGT và cho rằng quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ tuần tra kiểm soát CSGT có vi phạm để uy hiếp, gây sức ép, đe dọa, chiếm đoạt tiền.

Đến khoảng tháng 10-2025, Phong gọi điện cho đối tượng Trần Văn Thành (sinh năm 1990, trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trao đổi về việc có thực hiện việc ghi hình về hoạt động của lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Từ tháng 5-2026, Phong và Thành mua các thiết bị camera ngụy trang giấu kín, bí mật ghi hình hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hai đối tượng thỏa thuận, nếu thực hiện được hành vi chiếm đoạt tài sản thì Phong hưởng 85%, Thành hưởng 15%.

Sau khi thu thập được các đoạn video, hình ảnh, các đối tượng tự xưng là phóng viên, nhà báo, đưa ra những thông tin mang tính suy diễn, quy chụp về sai phạm của cán bộ đang thi hành công vụ. Đồng thời, sử dụng các tài liệu này để gây sức ép tâm lý, đe dọa cung cấp cho cơ quan cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan truyền thông nhằm buộc người bị quay phim, chụp hình phải đưa tiền.

Lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ, đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Trần Văn Thành

Ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hồng Phong và Trần Văn Thành về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG