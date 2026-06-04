Phát hiện 22 người nước ngoài dương tính với ma túy ở TPHCM

Ngày 4-6, Công an phường Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng viễn thông, trong đó phát hiện 22 người sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, từ nguồn tin của người dân về một nhóm người nước ngoài thuê khách sạn để lưu trú dài ngày, tại cơ sở A.T.H. (đường 37, phường Thủ Đức) với nhiều biểu hiện bất thường, Công an phường Thủ Đức đã triển khai các biện pháp xác minh, theo dõi.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 3-6, Công an phường Thủ Đức phối hợp Tổ công tác số 8 Công an TPHCM bất ngờ kiểm tra cơ sở lưu trú trên.

Các đối tượng người nước ngoài có liên quan đến vụ việc tại Công an phường Thủ Đức

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 5 công dân Malaysia cùng nhiều tang vật nghi liên quan đến ma túy như tinh thể màu trắng, ống thủy tinh, quẹt khò, cân tiểu ly. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 4/5 người dương tính với các chất ma túy.

Người nước ngoài và tang vật bị cơ quan công an thu giữ

Mở rộng kiểm tra, công an phát hiện nhiều tài liệu, thiết bị có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng, gồm các phông nền, bảng hiệu mô phỏng cơ quan chức năng nước ngoài, kịch bản cuộc gọi được chuẩn bị sẵn và nhiều thiết bị điện tử phục vụ liên lạc trực tuyến.

Bên ngoài khu vực lưu trú, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều máy tính, thiết bị mạng bị vứt bỏ, nghi bị các đối tượng phi tang khi phát hiện sự xuất hiện của công an.

Từ các tài liệu và dữ liệu điện tử thu giữ được, Công an phường Thủ Đức tiếp tục truy xét, phối hợp Công an phường Hiệp Bình kiểm tra khẩn cấp khách sạn N.A và một địa điểm kinh doanh khác thuộc khách sạn này, cùng nằm trên đường 18, phường Hiệp Bình.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm 21 công dân Malaysia đang lưu trú. Qua xét nghiệm nhanh, có 18 trường hợp dương tính với ma túy. Công an cũng thu giữ thêm nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và các tinh thể nghi là ma túy tại một số phòng.

Hiện toàn bộ những người liên quan cùng tang vật đã được đưa về cơ quan công an để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang phối hợp làm rõ các dấu hiệu liên quan đến tội phạm ma túy, quản lý người nước ngoài và hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN