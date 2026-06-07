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Công an xác minh vụ nghi bạo hành trẻ em, ép trẻ bán hàng rong

SGGPO

Ngày 7-6, Công an phường Tam Thắng (TPHCM) cho biết đã mời làm việc hai người liên quan vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em và sử dụng trẻ em bán hàng rong trên địa bàn.

Theo công an, sau khi tiếp nhận phản ánh từ cơ quan báo chí và qua công tác nắm tình hình địa bàn về việc nhiều trẻ em không được đến trường, bị người thân ép đi bán hàng rong, đơn vị đã mời bà Đ.T.Th. (29 tuổi) và ông P.V.D. (31 tuổi, cùng ngụ phường Tam Thắng) đến làm việc vào ngày 5-6.

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Bà Th. và ông D. tại cơ quan công an

Bước đầu, Th. và D. khai đang nuôi dưỡng 7 trẻ em, gồm 5 người con và 2 em ruột của Th.. Hai người thừa nhận đã sử dụng 5 trẻ em phụ giúp bán trái cây tại các quán nhậu trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, Th. và D. cũng thừa nhận có hành vi đánh cháu Đ.Th.T. (11 tuổi, em ruột của Th.) và cháu Đ.T.H. (11 tuổi, con riêng của Th.) do các cháu không nghe lời.

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Nhóm trẻ do Đ.T.Th. và P.V.D. nuôi dưỡng ép đi bán hàng rong

Qua làm việc, Công an phường Tam Thắng đã yêu cầu hai người viết cam kết không tiếp tục sử dụng trẻ em bán hàng rong, không có hành vi bạo hành đối với các cháu. Đồng thời, công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Tam Thắng cũng tham mưu Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp bảo đảm quyền lợi, an toàn cho các trẻ em liên quan; tăng cường giám sát nhằm ngăn ngừa các hành vi bạo hành và bóc lột sức lao động trẻ em.

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Công an phường Tam Thắng bạo hành trẻ em ép trẻ bán hàng rong TPHCM

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