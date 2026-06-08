Khởi tố 4 đối tượng mua bán, tiêu thụ thịt heo nhiễm bệnh

Ngày 8-6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo điều 317, Bộ luật hình sự.

Cơ quan công an thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Các đối tượng gồm: Tào Văn Hải (sinh năm 1995), Lưu Văn Đông (sinh năm 1976), trú xã Thạch Bình; Hoàng Văn Thành (sinh năm 1972, trú xã Biện Thượng) và Trần Quốc Điển (sinh năm 1966, trú xã Hoạt Giang), cùng tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 3-6, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an xã Hoạt Giang kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của Trần Quốc Điển tại thôn Trung Chính, xã Hoạt Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khu vực chuồng nuôi của cơ sở có 10 con heo đang chờ giết mổ. Làm việc với cơ quan công an, Trần Quốc Điển khai nhận đây là số heo còn lại trong đàn 21 con heo bị bệnh mà đối tượng mua của Hoàng Văn Thành.

Trước đó, ngày 2-6, do đàn heo 21 con có biểu hiện bị bệnh, nhiều con bỏ ăn nên Tào Văn Hải đã liên hệ với Lưu Văn Đông (là người làm nghề môi giới mua bán heo) để tìm đầu mối tiêu thụ. Sau khi được Đông giới thiệu, Hoàng Văn Thành trực tiếp đến xem đàn heo.

Mặc dù biết rõ heo có dấu hiệu nhiễm bệnh nhưng vì ham lợi nhuận, Thành vẫn thỏa thuận mua toàn bộ 21 con heo trên với giá hơn 71 triệu đồng, rồi bán lại cho Trần Quốc Điển với giá 84 triệu đồng để hưởng chênh lệch.

Số heo nhiễm bệnh được phát hiện liên quan vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Sau khi mua số heo trên, Trần Quốc Điển đưa về cơ sở giết mổ của gia đình. Bước đầu, Điển khai đã giết mổ 4 con và bán cho các tiểu thương tại một số chợ dân sinh trên địa bàn để bán lại cho người tiêu dùng.

Đối với số heo còn lại, do xuất hiện dấu hiệu bệnh nặng hơn và lo sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên Điển đã thuê người vận chuyển đi cất giấu tại nhà người thân nhằm che giấu hành vi vi phạm.

Qua xác minh mở rộng, lực lượng chức năng thu giữ 7 con heo bệnh được giấu tại nhà người thân của Điển. Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thanh Hóa lấy mẫu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xác định số heo trên dương tính với virus gây bệnh dịch tả heo châu Phi.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG