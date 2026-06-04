Công an xác minh vụ thợ xây bị người đàn ông xịt vòi nước khi đang làm việc

Ngày 4-6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông đứng từ ngôi nhà bên cạnh, dùng vòi nước xịt thẳng về phía người thợ đang làm việc tại công trình sát vách.

Clip được lan truyền ghi lại, người thợ đang làm việc ở vị trí trên cao, trong khi tòa nhà bên cạnh, 1 người đàn ông dùng vòi nước liên tục phun về phía thợ xây.

Dù bị phun nước mạnh và liên tục, người thợ vẫn tiếp tục công việc. Vụ việc xảy ra tại xã Tây Phương, TP Hà Nội.

Hình ảnh người đàn ông cầm vòi nước xịt liên tiếp về phía người thợ xây. Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, clip nhanh chóng được dư luận quan tâm, cho rằng dù có mâu thuẫn thế nào thì việc dùng vòi nước mạnh xịt vào người thợ đang làm việc trên cao là rất nguy hiểm, mất an toàn lao động.

Một số bình luận khác lo ngại trong môi trường thi công, khi có sử dụng các thiết bị điện, việc phun nước có thể tiềm ẩn nguy cơ chập điện, dẫn đến tai nạn lao động…

Clip ghi lại vụ việc

Liên quan tới vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tây Phương thông tin, hiện nay, cơ quan công an đã mời những người liên quan đến trụ sở để làm việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa các hộ dân sống cạnh nhau. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

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