Lâm Đồng: Tạm giữ hình sự lái xe ô tô gây tai nạn làm 2 người thương vong

Chiều 8-6, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự đối với Ng.M.H (sinh năm 1978, trú tại TP Đồng Nai) sau khi gây tai nạn giao thông làm 2 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 32 phút cùng ngày, tại Km96+200 trên quốc lộ 20 (thôn 10, xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng), xe đầu kéo mang biển kiểm soát 49A-769.32 (kéo theo sơ mi rơ moóc 49RM-003.53) do tài xế Ng.M.H (sinh năm 1978, trú tại TP Đồng Nai) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ TP Đồng Nai đi Đà Lạt bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 60AB... đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh L.T.T (sinh năm 1983, trú phường 3 Bảo Lộc) tử vong, chị L.T.H.D (sinh năm 1982, trú xã Châu Đức, TPHCM) bị thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Công an xã Đạ Huoai 2 đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông trên quốc lộ 20.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN