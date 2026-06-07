Triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn

Ngày 7-6, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, đơn vị vừa huy động 60 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an TPHCM và Công an TP Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp 2 cơ sở sản xuất vũ khí quy mô lớn hoạt động dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng.

Các đối tượng và tang vật liên quan

Các cơ sở này nguỵ trang bề ngoài chỉ là các xưởng cơ khí thông thường. Tuy nhiên, bên trong lại được đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC hiện đại, hoạt động khép kín, không treo biển hiệu, không quảng cáo, lắp đặt nhiều camera giám sát nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm, 113 hộp tiếp đạn, 300 phôi hợp kim nhôm, hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng, 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC, 2 máy tính để bàn cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan công an đã triệu tập 5 đối tượng liên quan làm việc để phục vụ công tác điều tra, gồm: Vũ Mạnh Quyết, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Nguyễn Công Quý, Nguyễn Công Danh và Trương Anh Tài.

Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP, sau đó cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ trong và ngoài nước.

Đối tượng Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến thời điểm bị phát hiện, Vũ Mạnh Quyết (trú TPHCM, chủ xưởng cơ khí tại TP Đồng Nai) đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP. Các sản phẩm được tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong và nước ngoài, số lượng lên tới hàng ngàn đơn hàng. Hoạt động sản xuất diễn ra trong thời gian dài, mang tính chuyên nghiệp, khép kín, hình thành nguồn cung linh kiện vũ khí lớn.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng (trú TP Đồng Nai), là đối tượng trực tiếp thiết kế bản vẽ, sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3 - bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng.

Các tang vật thu giữ được

Theo tài liệu điều tra, các sản phẩm do Trần Hữu Tráng thiết kế và chế tạo được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp (trú tỉnh Lào Cai) - đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ trước đó. Đây là mắt xích quan trọng giúp ban chuyên án làm rõ toàn bộ quy trình chế tạo và tiêu thụ vũ khí quân dụng.

Các tang vật thu giữ được

DƯƠNG QUANG - BÙI HẢI