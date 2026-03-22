Pháp luật

Bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng

SGGPO

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng cùng 2 cán bộ, nhân viên của đơn vị bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ngày 21-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 cán bộ, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng để điều tra về hành vi trên.

Các bị can gồm: Trần Nguyên Vũ, Giám đốc Trung tâm; Trần Thanh Thiên Toàn, Trưởng phòng Đăng kiểm tàu cá; và Nguyễn Anh Duy, đăng kiểm viên.

tauca.jpg
Trung tâm Đăng kiểm tàu cá, nơi xảy ra vụ việc đang được điều tra

Theo điều tra ban đầu, các bị can được xác định có liên quan đến sai phạm trong hoạt động đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp), khi đơn vị này còn trực thuộc Chi cục Thủy sản Bình Thuận.

Sau khi được Viện KSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn, trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục làm rõ.

NGUYỄN TIẾN

