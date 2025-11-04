Phép thử đầu tiên với chính quyền Tổng thống Donald Trump

Ngày 4-11, cử tri Mỹ bầu thống đốc tại bang Virginia và New Jersey, bầu thị trưởng thành phố New York. Cùng lúc, bang California tiến hành trưng cầu dân ý về dự luật phân chia lại khu vực bầu cử. Đây được xem là phép thử cho Tổng thống Donald Trump sau một năm ông trở lại Nhà Trắng.

Ứng viên Thống đốc bang Virginia của đảng Dân chủ Abigail Spanberger cùng các cử tri trong ngày vận động cuối cùng trước bầu cử. Ảnh: NBC

Theo CNN, trong 2 bang trọng điểm Virginia và New Jersey, đảng Dân chủ đang có ưu thế trong cuộc đua thống đốc. Tại bang Virginia, cựu Nghị sĩ Abigail Spanberger dẫn điểm trước ứng viên Cộng hòa Winsome Earle-Sears, giữa bối cảnh chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài khiến hàng trăm nghìn công chức và binh sĩ chịu ảnh hưởng. Tại bang New Jersey, ứng viên Cộng hòa Jack Ciattarelli được Tổng thống Trump công khai ủng hộ, song vẫn bị đánh giá yếu thế so với đối thủ Dân chủ Mikie Sherrill, khi đảng Dân chủ nắm lợi thế hơn 800.000 cử tri đăng ký.

Tổng thống Trump đặc biệt chú ý tới cuộc đua thị trưởng New York sau khi Thị trưởng New York đương nhiệm Eric Adams rút lui hồi tháng 9. Các ứng viên sáng giá kế nhiệm ông Adams gồm có ngôi sao đang lên của đảng Dân chủ Zohran Mamdani, nhà hoạt động kiêm ứng viên không đối thủ của đảng Cộng hòa Curtis Sliwa và cựu Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, người đang tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Tổng thống Trump gọi ông Mamdani là “mối đe dọa” và cho rằng chiến thắng của phe Dân chủ ở thành phố quan trọng của Mỹ này sẽ “xóa bỏ những thành tựu” của Nhà Trắng.

Trong khi Tổng thống Trump vận động từ xa tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, cựu Tổng thống Barack Obama trực tiếp tới Virginia và New Jersey khích lệ cử tri Dân chủ.

Các cuộc đua này không mang tính quyết định nhưng được xem là tín hiệu sớm cho bầu cử giữa kỳ 2026 – nỗi lo mà Tổng thống Trump thừa nhận luôn canh cánh. Theo DW, kết quả bầu cử tại Virginia và New Jersey cùng thành phố New York sẽ phản ánh phần nào “hiệu ứng Trump”. Nếu đảng Dân chủ thắng, đó sẽ là cảnh báo sớm cho Nhà Trắng, còn nếu đảng Cộng hòa tạo đột phá, Tổng thống Trump có thể củng cố vị thế trong nỗ lực bảo vệ đa số quốc hội năm 2026.

KHÁNH MINH