Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Thống nhất ý chí, hành động đưa TPHCM vươn tầm quốc tế

Ngày 15-10, sau 3 ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc. Đại hội đã đề ra 30 chỉ tiêu phát triển cụ thể, 3 chương trình trọng điểm, đột phá và 10 nhiệm vụ, giải pháp then chốt thực hiện trong 5 năm tới với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế, phát triển nhanh, bền vững.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM…

Tâm huyết với những định hướng phát triển mới

Tại phiên bế mạc, đồng chí Trương Thanh Nga, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 và dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Báo cáo cho thấy các đại biểu thống nhất cao với quan điểm, mục tiêu phát triển, chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025-2030 của thành phố. Các đại biểu đánh giá cao các nhiệm vụ, giải pháp khá toàn diện và bao trùm trên các lĩnh vực, gắn liền với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của TPHCM.

Nhiều đại biểu đề xuất thành phố cần tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng. Từ đó, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sự kết nối đồng bộ giữa 3 khu vực trên địa bàn thông qua hệ thống các tuyến đường vành đai, cao tốc, đường sắt hàng hóa - đô thị, các cảng dọc hai hành lang sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Đặc biệt, cần sớm triển khai thực hiện Đề án phát triển trục hành lang ven sông Sài Gòn - được xem là động lực phát triển không gian đô thị và kinh tế xanh của thành phố trong giai đoạn tới.

Ra mắt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 15-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM gồm 16 thành viên đã ra mắt đại hội. Theo đó, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM. Ra mắt Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra gồm các đồng chí: Lê Thị Hờ Rin, Lê Hồng Thông, Hồ Nam, Lê Minh Tuấn, Hồ Hải, Đặng Thị Hồng Vân. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra gồm các đồng chí: Đào Anh Tuấn, Phan Thị Mỹ Anh, Nguyễn Hùng Phong, Hồ Phương Nam, Phạm Văn Kiên, Thái Minh Dũng, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Tuấn Kiệt. Đoàn đại biểu TPHCM dự Đại hội XIV của Đảng Sáng 15-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn đại biểu Đảng bộ TPHCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ra mắt đại hội. Theo đó, Đảng bộ TPHCM có 80 đại biểu, gồm 5 đại biểu đương nhiên (là Bí thư Trung ương Đảng, các Ủy viên Trung ương Đảng) và 75 đại biểu được Bộ Chính trị chỉ định. Ngoài ra, có 9 đại biểu dự khuyết.

Các đại biểu cũng đề nghị khẩn trương xây dựng Đồ án quy hoạch chung TPHCM, cùng với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Thống nhất với quan điểm kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối, định hướng hình thành “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, nhiều đại biểu đề nghị cần có giải pháp huy động mọi nguồn lực để thực hiện định hướng này.

Trong 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, các đại biểu nhấn mạnh cần triển khai hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị; bổ sung định hướng phát triển hành lang kinh tế dọc tuyến đường sắt, phát triển khu du lịch quốc gia Cần Giờ, Long Hải - Bình Châu; đồng thời có giải pháp xử lý 838 công trình, dự án tồn đọng trên địa bàn…

Kiến tạo đô thị năng động, đáng sống

Tại phiên bế mạc, sau khi đồng chí Nguyễn Văn Được trình bày dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã biểu quyết thông qua.

Một trong những mục tiêu phát triển của TPHCM trong nhiệm kỳ mới là hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á...

Đại hội cũng thống nhất 30 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2025-2030 về kinh tế - xã hội, đô thị và môi trường, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, đại hội đề ra 3 chương trình đột phá, trọng điểm và 10 nhiệm vụ chủ yếu phát triển thành phố. Trong đó, có nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu. Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối... Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người.

Nguồn lực con người - tài sản vô giá của TPHCM Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định đại hội đã thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tiến trình phát triển của TPHCM. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả lớn nhất và quan trọng nhất của đại hội là đạt được sự thống nhất rất cao về ý chí, nhận thức và hành động, thống nhất trong đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 và nhìn nhận khách quan, thẳng thắn về hạn chế, tồn tại. Đồng thời, xác định rõ phương hướng, phương châm, mục tiêu, định hướng chiến lược trong 5 năm tới và tầm nhìn xa hơn - một thời kỳ mới của thành phố với khát vọng vươn tầm khu vực, vươn tầm quốc tế, phát triển nhanh, bền vững. Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, bên cạnh những thành quả to lớn và cơ hội mở ra, thành phố cũng đang đối diện với những khó khăn, thách thức mới, từ tác động của tình hình thế giới, biến động kinh tế, khí hậu đến những yêu cầu ngày càng cao về định hướng phát triển và kể cả tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm… Vì vậy, nếu không có quyết tâm chính trị cao, không có sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy lãnh đạo, phương thức lãnh đạo thì khó có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ to lớn mà nghị quyết đại hội đề ra. Đồng chí Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh, nguồn lực lớn nhất của thành phố không phải là vốn, không phải cơ sở hạ tầng, mà là con người TPHCM - những người năng động, dám nghĩ, biết làm những cái mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. “Đó là tinh thần vô giá, và điều này theo tôi còn có một ý nghĩa khác quan trọng hơn, là mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phải ý thức được trách nhiệm cao cả của mình trong việc chung tay, góp sức để thành phố bình yên và phát triển, để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể”, đồng chí Trần Lưu Quang nêu rõ. Để biến thành công của đại hội thành hành động cách mạng cụ thể, đại hội giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, cùng các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội, biến tinh thần nghị quyết thành chương trình hành động, kết quả cụ thể của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương. Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược, tập trung nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, tránh dàn trải, hình thức. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, phát huy sáng kiến, sáng tạo ở cơ sở. Đồng chí lưu ý, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu để nghị quyết đại hội thật sự đi vào cuộc sống. Bí thư Thành ủy TPHCM kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TPHCM phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong hành động, đoàn kết một lòng chung sức, đồng tâm thực hiện thành công nghị quyết đại hội.

