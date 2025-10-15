Chính trị

Đóng góp hoàn thiện các dự án luật do Bộ Công an soạn thảo

Các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo góp phần tạo điều kiện cho lực lượng Công an nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chiều 15-10, Công an TPHCM tổ chức hội thảo “Thực tiễn thi hành luật, pháp lệnh đối với các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV năm 2025”.

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM; Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM và Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, đồng chủ trì hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Phòng Tham mưu (Công an TPHCM) thông tin về các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo được trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đó là Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Trọng tâm là Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại hội thảo
Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM tham luận về Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) tại hội thảo

Hội thảo đã nhận được các ý kiến tham luận của các đơn vị thuộc Công an TPHCM, cùng các ý kiến đóng góp của các đại biểu khách mời, phản ánh các vấn đề xoay quanh chủ đề hội thảo.

Đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TPHCM tham luận về Luật An ninh mạng tại hội thảo

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, hội thảo đã cung cấp thông tin, làm rõ và đánh giá được tầm quan trọng và tính khả thi của các dự án luật, xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan theo tinh thần của Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Từ kết quả đạt được của hội thảo, Công an TPHCM sẽ tập hợp và báo cáo với Bộ Công an để nghiên cứu, rà soát và chỉnh lý, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình Quốc hội.

VĂN ANH

