Khát vọng bứt phá

Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 vừa được công bố gồm 110 đồng chí (tăng 3 so với nhiệm kỳ trước), gia tăng các gương mặt thế hệ 7X, 8X và nữ đảng viên. Cơ cấu đó có nhiều điểm đáng chú ý, đánh dấu một giai đoạn mới của thành phố trong bối cảnh quốc gia đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Từ danh sách ấy, nhiều ý kiến bày tỏ kỳ vọng vào sức trẻ và sự dấn thân của những gương mặt mới đầy triển vọng.

- Đại úy Phạm Quốc Hòa, Phó trưởng Ban Thanh niên, Công an TPHCM:

Là một đảng viên trẻ, tôi cảm thấy rất vui khi trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 có thêm nhiều gương mặt thuộc thế hệ 7X, 8X. Họ là những đảng viên đã được rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị trong thời gian đủ dài, được sống và công tác trong thời điểm thế giới đang bùng nổ về công nghệ. Vì vậy, họ đại diện cho nguồn năng lượng mới, những người am hiểu công nghệ, có tư duy hội nhập, có đủ năng lực để chủ động nắm bắt thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phấn đấu thực hiện xuất sắc 30 chỉ tiêu phát triển cụ thể và 3 chương trình trọng điểm, đột phá của nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, trong cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ này có 25 đồng chí là đảng viên nữ, đạt tỷ lệ gần 23%. Điều đó cho thấy phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định được năng lực, vai trò của mình trong công tác Đảng, góp phần xây dựng bộ máy chính trị trong sạch, vững mạnh, để TPHCM không ngừng phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.

- Ông Võ Minh Hạnh, Thạc sĩ Quản trị công, Chủ tịch Công ty CP Quản trị dự án Việt Nam:

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa mới nhận được sự đồng thuận và tin tưởng cao từ đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo tôi, đây là đội ngũ kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và đổi mới, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Một tập thể mạnh không chỉ được tạo nên bởi những cá nhân xuất sắc, mà quan trọng hơn là sự đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động. Đó chính là sức mạnh cốt lõi để Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa mới tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, khơi dậy khát vọng cống hiến và chung tay hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao. Tôi kỳ vọng đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ này sẽ là lực lượng tiên phong trong việc hiện thực hóa tầm nhìn đưa TPHCM trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á, xứng tầm siêu đô thị quốc tế vào năm 2045, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm của Việt Nam.

- TS Bùi Ngọc Hiền, Học viện Cán bộ TPHCM:

Là một công dân của thành phố, tôi rất vui và cảm nhận được tinh thần tích cực lan tỏa từ khi Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra.

Dưới góc nhìn cá nhân, Đại hội đã thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, từ tư duy, tính thực tiễn của hệ thống chỉ tiêu đến tính hành động trong các chương trình đột phá và hệ thống nhiệm vụ, giải pháp. Từ tinh thần ấy, tôi tin tưởng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố sẽ được thực hiện một cách hiệu quả nhất, thúc đẩy sự phát triển bền vững để thành phố thực sự lớn mạnh hơn về quy mô và chất lượng phát triển kinh tế - xã hội; hiệu lực, hiệu quả, thông minh hơn với nhiều phương thức, mô hình lãnh đạo, quản lý sáng tạo và giàu bản sắc, nhân văn, nghĩa tình hơn trong thời gian tới.

