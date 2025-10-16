Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM: 5 năm nặng nghĩa đượm tình

Hàng chục năm qua, dù luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, có chính sách, chế độ đối với người có công với đất nước, nhưng còn một bộ phận gia đình liệt sĩ, thương binh gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy, sự ra đời của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, trong đó có Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM, chính là mong muốn cùng chung sức, góp lòng trong công tác đền ơn đáp nghĩa.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM được thành lập theo quyết định của UBND TPHCM vào tháng 4-2020. Đến ngày 12-9-2025, Hội được đổi tên thành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM theo quyết định của UBND thành phố về việc cho phép hợp nhất các hội quần chúng trên địa bàn sau khi sắp xếp tỉnh thành.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM cùng những tướng lĩnh quân đội thăm và tặng quà cho gia đình thương binh nặng

Đây là tổ chức xã hội, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, minh bạch; không vụ lợi; tự chủ, tự trang trải về tài chính, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hội có tôn chỉ, mục đích là hỗ trợ các gia đình liệt sĩ về tinh thần và vật chất; giúp tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước; tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thất lạc, hoặc thiếu thông tin chưa xác định được danh tính; hỗ trợ tri ân liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh nặng; chú trọng những trường hợp thực sự khó khăn.

Trong 5 năm qua, từ con số 3 không (không trụ sở, không kinh phí, không nhân lực), chỉ bằng sự tham gia nhiệt tình của các vị tướng lĩnh, cựu chiến binh, hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Hội đã tư vấn chính sách và tìm mộ liệt sĩ cho 337.000 lượt thân nhân liệt sĩ, kết nối với Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel mở trang Thư viện Thông tin liệt sĩ (linhkhiquocgia.vn), và bước đầu thu thập được danh sách 48.447 liệt sĩ. Tiếp nhận file danh sách liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ ở TPHCM. Liên hệ và phối hợp Quân đoàn 3 xác định danh sách và bổ sung 328 liệt sĩ của Quân đoàn 3 hy sinh tại TPHCM vào Thư viện Thông tin liệt sĩ... Hội cũng tham gia thẩm định danh sách hơn 15.000 liệt sĩ để ghi danh tại các đền thờ, bia tưởng niệm liệt sĩ; phối hợp các đơn vị đưa hơn 300 hài cốt liệt sĩ về quê.

TPHCM hiện có 52.411 liệt sĩ và 4.610 thân nhân liệt sĩ hưởng tuất theo quy định; 27.596 thương binh, trong đó có 13.027 thương binh hưởng trợ cấp hàng tháng; có 1.708 thương binh nặng từ 2/4 trở lên và 102 thương binh đặc biệt nặng (trên 81%).

Hội đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đăng ký tài trợ xây dựng hơn 100 căn nhà tình nghĩa; hỗ trợ tài chính di dời gần 100 hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ thân nhân viếng nghĩa trang và tìm mộ liệt sĩ... Tổng kinh phí tri ân liệt sĩ, chăm lo, hỗ trợ gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có việc xây dựng các đền, đài ghi ơn liệt sĩ là trên 100 tỷ đồng.

Từ năm 2022, hội chủ trương hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sĩ đưa hài cốt liệt sĩ về quê (mỗi trường hợp là 2.000.000 đồng, năm 2024 tăng lên 4.000.000 đồng). Trong 5 năm qua, hội và các tổ chức thành viên đã hỗ trợ đưa gần 300 hài cốt liệt sĩ về quê với tổng kinh phí 289 triệu đồng; hỗ trợ 11 triệu đồng kinh phí giám định ADN hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ 18 trường hợp viếng mộ liệt sĩ với kinh phí 14 triệu đồng; trao kinh phí 200 triệu đồng, hỗ trợ gia đình liệt sĩ giảm nghèo.

Năm 2024, UBND TPHCM đã ban hành công văn về việc hỗ trợ thực hiện công tác chăm lo cho thương binh, bệnh binh. Đề nghị các doanh nghiệp do Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố, mỗi đơn vị hỗ trợ tối thiểu 5 trường hợp (2 triệu đồng/người/tháng) và phấn đấu duy trì đến hết năm 2030. Kết quả, có 23 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ 112 thương binh, hội đã tiếp nhận và phối hợp trao kinh phí hỗ trợ 3 tháng cuối năm 2024 và 9 tháng đầu năm 2025 cho 104 thương binh, với tổng số tiền 1,394 tỷ đồng.

Theo Đại tá - nhà văn - nhà báo Trần Thế Tuyển, Chủ tịch Hội: Có thể nói, sự thành công của hội xuất phát từ sự trong sáng, tận tâm của đội ngũ thành viên những người thiện nguyện, đặc biệt là tập thể Ban Thường vụ, Tổ Tư vấn. Bên cạnh đó là sự minh bạch, công khai, sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích, hiệu quả. Điều đó không những tạo hiệu quả thiết thực trong hoạt động tri ân mà còn tạo niềm tin đối với cấp ủy chính quyền địa phương và nhà tài trợ. Việc giao cho hội tiếp quản nguồn tài trợ và giải ngân tại Công văn 5133/UB-KT của UBND TPHCM ngày 29-4-2024 về việc hỗ trợ chăm sóc thương binh - bệnh binh thể hiện rõ điều đó. Sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở Nội vụ TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm… đã giúp hội đạt được những thành quả đáng khích lệ. Đặc biệt, việc bố trí trụ sở mới khang trang của hội tại số 266 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, đánh giá: Là một trong những hội có số lượng hội viên đông của cả nước, trong những năm qua, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TPHCM đã làm được những việc có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, lan tỏa trong xã hội nói chung, địa bàn thành phố và các tỉnh phụ cận nói riêng; xứng đáng là một trong những tổ chức đầu tàu thực hiện công tác tri ân; là cánh tay nối dài của cơ quan chính sách các cấp, của Thành ủy, UBND TPHCM với người dân trong công tác chính sách xã hội. Điểm đáng trân trọng là, ngoài hỗ trợ gia đình liệt sĩ, hội còn đảm nhận hỗ trợ thương binh, bệnh binh.

ĐOÀN PHONG