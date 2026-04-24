Cẩm Ly lần đầu song ca cùng Hòa Minzy

Tối 23-4, ê kíp T Production trình làng MV "Người Việt mình thương nhau" với màn song ca đặc biệt của ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy.

Hòa Minzy và Cẩm Ly trong MV mới

MV Người Việt mình thương nhau được thực hiện nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 30-4-2026), tiếp nối chuỗi dự án âm nhạc cộng đồng mà ê kíp T Production theo đuổi nhiều năm qua.

Ca khúc do Châu Đăng Khoa cùng cộng sự Jacob sáng tác, xây dựng trên cấu trúc đối xứng: chất liệu Ả đào miền Bắc hòa quyện cùng âm hưởng dân ca Nam bộ. Phần hình ảnh MV do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện.

Trong ca khúc Người Việt mình thương nhau, Cẩm Ly và Hòa Minzy khiến người nghe bất ngờ khi cùng hò xự xang xê cống ới hò.

Dự án gợi mở một cuộc đối thoại thế hệ trong dòng chảy dân gian Việt. Sự kết hợp chưa từng có giữa giọng ca một thời Cẩm Ly và ngôi sao đang tỏa sáng Hòa Minzy trong MV nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Với sản phẩm này, yếu tố kết nối không nằm ở chiến lược thị trường, mà ở thông điệp của ca khúc với tinh thần gắn kết và sẻ chia.

Hình ảnh hai nghệ sĩ trong MV

Ca sĩ Hòa Minzy cho biết đặc biệt yêu thích ca khúc ngay từ lần đầu nghe và càng vinh dự khi được song ca cùng ca sĩ Cẩm Ly. Trong khi đó, Cẩm Ly cho biết đã lâu rồi, cô mới có dịp kết hợp cùng một giọng ca trẻ như Hòa Minzy. Cẩm Ly hy vọng màn song ca sẽ mang đến cho khán giả cảm giác thú vị, mới mẻ.

TIỂU TÂN

