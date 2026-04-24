Triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” tái hiện ký ức sống của dân tộc

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), sáng 24-4, Báo Tiền Phong khai mạc triển lãm ảnh “51 năm - Bản hùng ca thống nhất” tại Hà Nội.

Triển lãm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất" kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TP

Không gian trưng bày quy tụ gần 90 tác phẩm và cụm tác phẩm, trong đó có nhiều bức ảnh đoạt giải quốc tế, từng gây tiếng vang, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nguồn tư liệu chính thống trong và ngoài nước.

Triển lãm được thiết kế như một hành trình cảm xúc xuyên suốt lịch sử hiện đại Việt Nam, chia thành 5 chương, từ Hiệp định Genève, thời khắc đất nước chia cắt, qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt, đến đại thắng mùa Xuân 1975 và diện mạo năng động của TPHCM hôm nay.

Triển lãm quy tụ gần 90 tác phẩm và cụm tác phẩm. Ảnh: TP

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, Trưởng Ban Tổ chức, nhấn mạnh: “51 năm là một hành trình chất chứa cảm xúc. Những bức ảnh lịch sử không chỉ là tư liệu mà là ký ức sống của dân tộc. Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để mỗi người hiểu và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay”.

Triển lãm kéo dài đến ngày 3-5, mang đến một không gian nghệ thuật - lịch sử được tổ chức theo hướng hiện đại, kết hợp công nghệ mã QR giúp người xem tiếp cận thông tin chi tiết cho từng tác phẩm.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “51 năm - Bản hùng ca thống nhất: Nhìn lại và tự hào tiếp bước”, quy tụ nhiều khách mời là nhân chứng lịch sử, nhà báo, nhiếp ảnh gia và đại diện thế hệ trẻ như nhà báo, nhà văn Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, phi công Mig-21...

Giao lưu cùng đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội. Ảnh: TP

Tọa đàm mở ra không gian đối thoại đa chiều, nơi những câu chuyện phía sau các bức ảnh được kể lại từ chính người trong cuộc, đồng thời đặt ra những suy ngẫm về cách thế hệ hôm nay tiếp nhận, gìn giữ và tiếp nối ký ức lịch sử.

VĨNH XUÂN