Khánh thành trụ sở làm việc các cơ quan tỉnh Khánh Hòa

Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 544,6 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 2-4-2024, xây dựng trên khu đất rộng hơn 23.000m².

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo chủ đầu tư, công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim hòa bình tung cánh hướng ra đại dương và bầu trời. Bố cục gồm khối HĐND ở trung tâm, thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc, cùng hai khối chức năng là Tỉnh ủy và UBND tỉnh, tạo tổng thể kiến trúc hài hòa, mang ý nghĩa biểu trưng cho mục tiêu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Trục không gian chính của công trình được định hướng từ trung tâm khu đất hướng về cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa.

Việc quy tụ các cơ quan đầu não của tỉnh về làm việc tại một trụ sở tập trung được đánh giá là bước đột phá về hạ tầng hành chính, phục vụ cải cách hành chính, tăng cường kết nối, chỉ đạo điều hành và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác.

Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án được triển khai theo định hướng công trình xanh, đăng ký cấp chứng chỉ EDGE, với các tiêu chí sử dụng hiệu quả năng lượng, nước, vật liệu, bảo vệ môi trường và tạo không gian làm việc an toàn, tiện nghi, phù hợp định hướng phát triển bền vững của tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đề nghị các cơ quan, đơn vị được bố trí làm việc tại trụ sở mới phát huy hiệu quả sử dụng công trình; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo quản tài sản công; xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, kỷ luật, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh.

Công trình trên là một trong 50 công trình kiến trúc tiêu biểu tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao Bằng khen “Công trình kiến trúc tiêu biểu các tỉnh, thành phía Nam – 50 năm đất nước thống nhất”.

HIẾU GIANG