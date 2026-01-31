Sen đá Đà Lạt hút khách dịp Tết Nguyên đán

Dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến cao điểm thu hoạch các loại hoa cho thị trường Tết Nguyên đán 2026 nhưng hiện tại, một số mặt hàng trang trí hoa, tiểu cảnh được trồng ở khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khá hút khách.
Nổi bật trong số đó là hàng trăm loại sen đá khác nhau được khách hàng từ TPHCM, các tỉnh thành miền Trung và miền Tây lựa chọn đặt mua.
Theo ghi nhận tại các vựa ươm sen đá ở khu vực dọc đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt), làng hoa Vạn Thành (phường Cam Ly – Đà Lạt), làng hoa Thái Phiên (phường Lâm Viên – Đà Lạt), các đơn hàng lẻ được đóng gói chuyển đi bằng xe tải khá nhiều. Với giá thành ở mức dễ tiếp cận, dao động từ 20.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng/sản phẩm, sen đá được nhiều khách hàng lựa chọn.
Anh Lưu Đức Thọ (chủ vựa sen đá tại làng hoa Vạn Thành, phường Cam Ly – Đà Lạt) chia sẻ: “Thông tin chúng tôi đưa lên các nền tảng mạng xã hội, gần như toàn bộ khách hàng sẽ lựa chọn mua trực tuyến. Đây là loại cây có thời gian sử dụng lâu nên nhiều khách hàng ưa thích, đặc biệt trong dịp tết. Vì vậy, nhu cầu cũng cao hơn ngày thường gấp 3 – 5 lần, nhưng giá không thay đổi”.