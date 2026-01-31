Sen đá Đà Lạt hút khách dịp Tết Nguyên đán

Kinh tế

Dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến cao điểm thu hoạch các loại hoa cho thị trường Tết Nguyên đán 2026 nhưng hiện tại, một số mặt hàng trang trí hoa, tiểu cảnh được trồng ở khu vực Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) khá hút khách.

Video: Sen đá Đà Lạt đa dạng chủng loại phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Nổi bật trong số đó là hàng trăm loại sen đá khác nhau được khách hàng từ TPHCM, các tỉnh thành miền Trung và miền Tây lựa chọn đặt mua.

Theo ghi nhận tại các vựa ươm sen đá ở khu vực dọc đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt), làng hoa Vạn Thành (phường Cam Ly – Đà Lạt), làng hoa Thái Phiên (phường Lâm Viên – Đà Lạt), các đơn hàng lẻ được đóng gói chuyển đi bằng xe tải khá nhiều. Với giá thành ở mức dễ tiếp cận, dao động từ 20.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng/sản phẩm, sen đá được nhiều khách hàng lựa chọn.

Một số khách hàng tìm đến tận vựa để lựa chọn các mẫu sen đá

Anh Lưu Đức Thọ (chủ vựa sen đá tại làng hoa Vạn Thành, phường Cam Ly – Đà Lạt) chia sẻ: “Thông tin chúng tôi đưa lên các nền tảng mạng xã hội, gần như toàn bộ khách hàng sẽ lựa chọn mua trực tuyến. Đây là loại cây có thời gian sử dụng lâu nên nhiều khách hàng ưa thích, đặc biệt trong dịp tết. Vì vậy, nhu cầu cũng cao hơn ngày thường gấp 3 – 5 lần, nhưng giá không thay đổi”.

Với hàng trăm loại sen đá khác nhau, đây là mặt hàng được nhiều khách hàng lựa chọn trong dịp tết để trang trí
Sen đá có lợi thế giá thành thấp, dễ tiếp cận, thời gian sử dụng lâu
Sen đá được ươm giống nhiều ở khu vực Đà Lạt với màu sắc rực rỡ
Một mẫu sản phẩm sen đá trang trí kết hợp với nhiều màu sắc khác nhau cho thị trường Tết Nguyên đán
Các vựa hoa ở Đà Lạt tiêu thụ sen đá trong dịp tết nhiều hơn ngày thường từ 3-5 lần so với ngày thường
Phần lớn các khách hàng mua sen đá ở các địa phương khác nên việc đóng gói được các vựa thực hiện kỹ lưỡng bằng giấy mềm để tránh hư hỏng
Sen đá được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên xe tải chuyển đi các tỉnh, thành để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán
