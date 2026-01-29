Rừng tự nhiên thay lá nhuộm sắc đèo Măng Đen

Những ngày này, qua đèo Măng Đen (xã Đăk Rve, tỉnh Quảng Ngãi), du khách dễ bị cuốn hút bởi những vạt rừng tự nhiên hai bên đường đang vào mùa thay lá.

Đèo Măng Đen là tuyến đường nối xã Đăk Rve với Măng Đen, uốn lượn qua nhiều triền núi, khí hậu mát mẻ. Từ chân đèo có thời tiết khá nóng, càng lên cao, không khí càng dịu mát, dễ chịu.

Những vạt rừng thay lá, tạo thành bức tranh đa màu sắc

Thời điểm này, rừng tự nhiên dọc theo đèo bước vào giai đoạn chuyển mùa rõ nét. Nhiều cây gỗ đồng loạt thay lá, tạo nên những mảng màu đan xen giữa vàng, đỏ, cam và xanh, khiến cả khu rừng như khoác lên diện mạo mới. Nhìn từ xa, cảnh rừng gợi liên tưởng đến một bức tranh thiên nhiên sống động.

Hệ sinh thái đa dạng, phong phú nhiều loại gỗ

Rừng trải dài theo các khe suối dưới chân đèo, với những thân cây vươn thẳng, tán lá xòe rộng soi bóng xuống dòng nước trong. Xen giữa là những thác nước đổ trắng xóa, uốn lượn, tạo nên khung cảnh hài hòa, cuốn hút.

Cụm cây gỗ đang thay lá

Cảnh quan đẹp cùng sắc rừng vào mùa thay lá đã thu hút nhiều du khách dừng chân ven đường để ngắm cảnh, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng của núi rừng Măng Đen.

Cung đèo được bao phủ bởi màu sắc sặc sỡ của cây rừng đang mùa thay lá

Những cánh rừng rực rỡ

Dòng thác uốn lượn, hoà quyện với những vạt rừng với nhiều cây gỗ

Cây rừng thay lá

Cung đèo với những vạt rừng tự nhiên bao phủ, đã níu du khách dừng chân thưởng lãm

HỮU PHÚC