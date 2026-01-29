Rừng tự nhiên thay lá nhuộm sắc đèo Măng Đen

Đèo Măng Đen là tuyến đường nối xã Đăk Rve với Măng Đen, uốn lượn qua nhiều triền núi, khí hậu mát mẻ. Từ chân đèo có thời tiết khá nóng, càng lên cao, không khí càng dịu mát, dễ chịu.
Thời điểm này, rừng tự nhiên dọc theo đèo bước vào giai đoạn chuyển mùa rõ nét. Nhiều cây gỗ đồng loạt thay lá, tạo nên những mảng màu đan xen giữa vàng, đỏ, cam và xanh, khiến cả khu rừng như khoác lên diện mạo mới. Nhìn từ xa, cảnh rừng gợi liên tưởng đến một bức tranh thiên nhiên sống động.
Rừng trải dài theo các khe suối dưới chân đèo, với những thân cây vươn thẳng, tán lá xòe rộng soi bóng xuống dòng nước trong. Xen giữa là những thác nước đổ trắng xóa, uốn lượn, tạo nên khung cảnh hài hòa, cuốn hút.
Cảnh quan đẹp cùng sắc rừng vào mùa thay lá đã thu hút nhiều du khách dừng chân ven đường để ngắm cảnh, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc ấn tượng của núi rừng Măng Đen.