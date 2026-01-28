Văn hóa - Giải trí

Chiêm ngưỡng Bảo vật quốc gia ở Đắk Lắk

SGGPO

Bộ sưu tập mũi khoan đá xuyên tâm Thác Hai (xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) vừa được Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia, khẳng định giá trị đặc biệt của di chỉ trở thành điểm nhấn khảo cổ trên bản đồ văn hóa của tỉnh.

Tháng 6-2020, đoàn khảo sát Bảo tàng Đắk Lắk phát hiện di chỉ khảo cổ quan trọng tại Thác Hai. Đây là nơi cư trú và chế tác công cụ của cư dân tiền sử cách nay 4.000 – 2.000 năm. Từ phát hiện này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Bảo tàng Đắk Lắk tiến hành 4 đợt khai quật lớn giai đoạn 2020 – 2024.

Kết quả thu được hơn 5.700 hiện vật, nổi bật là bộ sưu tập trên 4.550 mũi khoan đá xuyên tâm bằng opal, jasper, silic… chế tác tinh xảo. Đây là số lượng mũi khoan đá lớn nhất từ trước tới nay ở một di chỉ khảo cổ Việt Nam, cho thấy Thác Hai từng là “công xưởng đá” quy mô lớn, tồn tại liên tục hàng ngàn năm.

1.jpg
Di chỉ khảo cổ Thác Hai được phát hiện bên bờ sông khu vực xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk

Theo Tiến sĩ khảo cổ học Phạm Bảo Trâm (Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk), Bộ sưu tập mũi khoan đá xuyên tâm Thác Hai là minh chứng về trình độ kỹ thuật vượt trội của cư dân hậu kỳ Đá mới. Tại đây, đã hình thành chuỗi sản xuất hoàn chỉnh, từ khai thác nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng, đồng thời phản ánh sự giao lưu rộng mở với nhiều vùng khác. Thác Hai là mắt xích quan trọng để làm sáng tỏ tiến trình văn hóa tiền sử Việt Nam và khu vực.

2..jpg
Khai quật di chỉ khảo cổ Thác Hai

Bộ sưu tập mũi khoan đá xuyên tâm Thác Hai đã được Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Qua đó, khẳng định giá trị đặc biệt của di chỉ, đồng thời đưa Thác Hai trở thành điểm nhấn khảo cổ trên bản đồ văn hóa của tỉnh Đắk Lắk.

>>> Một số hình ảnh quá trình khai quật di chỉ khảo cổ Thác Hai

z6925552773123_fd48d6cc4e3d8554341ecaaf1b593957.jpg
z6925552701660_b82205e228f96994ae096b8c7bcaf77e.jpg
Tiến sĩ khảo cổ học Phạm Bảo Trâm (Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk) đang thu thập các tư liệu tại di chỉ khảo cổ Thác Hai
z6925552716061_a56371af56efaf0ca9c0fe920edbcead.jpg
Sàng lọc các hiện vật
z6925552696049_07b9d0731eb033da306c7774357197aa.jpg
A1.jpg
6.jpg
Nhiều hiện vật được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ Thác Hai
A2.jpg
Các chuỗi hạt thủy tinh được tìm thấy tại di chỉ khảo cổ Thác Hai
A3.jpg
Các mũi khoan xuyên tâm
z6925550630689_d095063be00dd0220773aad42169f41d.jpg
Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

mũi khoan đá xuyên tâm Thác Hai xã Ea Rốk Bảo vật quốc gia Đắk Lắk

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn