Quảng Ngãi: Đồng bào Xơ Đăng dựng nhà đón Tết, chờ an cư lâu dài

Ngày 18-1, tại khu tái định cư thôn Mô Pả (xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi), không khí làm nhà rộn ràng lan khắp bản làng khi nhiều hộ dân đồng bào Xơ Đăng đang gấp rút dựng nhà mới, chuẩn bị đón tết trong niềm vui an cư, ổn định cuộc sống.

Đồng bào Xơ Đăng xây dựng nhà ở khu bố trí dân cư

Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung thôn Mô Pả được triển khai trên diện tích khoảng 6ha, hiện đã hoàn thành hạ tầng và cấp đất cho các hộ dân. Các hộ tái định cư chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng sống ở vùng có nguy cơ sạt lở hoặc thiếu đất ở. Hộ nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng, hộ không thuộc diện nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng để xây dựng nhà.

Những căn nhà dần hoàn thiện

Dự kiến, dự án sẽ bố trí tái định cư cho 82 hộ dân; đến nay đã xét duyệt và cấp đất cho 44 hộ. Chính quyền địa phương cũng vận động người dân đóng góp thêm để xây dựng nhà ở khang trang, lâu dài.

Tại khu dân cư mới, vợ chồng anh A Tuấn đang xây dựng ngôi nhà rộng 70m², dự kiến hoàn thành trước tết. Anh cho biết, khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ, đường sá rộng rãi, điện – nước đầy đủ. Nhờ được hỗ trợ kinh phí, gia đình anh mạnh dạn góp thêm hơn 100 triệu đồng để làm nhà kiên cố, tạo điều kiện cho con cái học tập và ổn định cuộc sống.

Tất bật thi công

Theo ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, địa phương định hướng phát triển khu dân cư Mô Pả thành làng du lịch cộng đồng. Ngoài quỹ đất bố trí cho dân cư, phần còn lại sẽ quy hoạch thành không gian sinh hoạt văn hóa với nhà sàn truyền thống, khu trưng bày, dệt thổ cẩm, tái hiện đời sống, phong tục đặc trưng của đồng bào Xơ Đăng.

Các căn nhà đã hoàn thiện

Đến nay, xã đã vận động được 220 triệu đồng để trồng cây xanh, xây dựng nhà dài truyền thống. Đây sẽ là không gian phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần tạo sinh kế bền vững và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

HỮU PHÚC