Bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng trong vụ cháy ở Gia Lai đang được điều trị tích cực

Vụ cháy nhà xảy ra ngày 19-10 ở Gia Lai đã lấy đi sinh mạng của cả cha và mẹ bé N.M.T. (5 tuổi). Hiện bé được điều trị tích cực tại TPHCM do bỏng nặng toàn thân.

Ngày 22-10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết đã tiếp nhận bé trai N.M.T. (5 tuổi) - nạn nhân trong vụ cháy nhà ở tỉnh Gia Lai.

Thông tin ban đầu, cả gia đình bé T. bị thương trong vụ cháy ngày 19-10. Bệnh nhi được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Gia Lai với chẩn đoán suy hô hấp, 65% cơ thể bị bỏng độ 3, theo dõi bỏng đường hô hấp dưới.

Ngày 20-10, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM trong tình trạng sốc giảm thể tích, nhiều vị trí bỏng độ 3 và 4. Vùng tay – chân - ngực đã băng bó, bỏng da vùng đầu - mặt - cổ.

Ngay lập tức, ê-kíp khoa Cấp cứu, Bỏng – Tạo hình, Hồi sức tích cực chống độc tiến hành điều trị tích cực cho bệnh nhi. Bé hiện thở máy qua nội khí quản, sinh hiệu ổn, tỉnh táo, được sử dụng kháng sinh, bù dịch. Các bác sĩ đang tiếp tục nỗ lực cứu chữa bệnh nhi.

Trước đó, ngày 19-10, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại một căn nhà ở phường An Khê (tỉnh Gia Lai) khiến chị T.T.T.N. (mẹ của bé T.) tử vong, 3 người khác bị thương. Người cha của T. sau đó cũng không qua khỏi do tình trạng quá nặng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra, làm rõ.

GIAO LINH

