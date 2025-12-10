Bến Cát (TPHCM): Ký kết phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chiều 10-12, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TPHCM làm việc với UBND phường Bến Cát về chương trình phối hợp hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2025-2030.

Tại buổi làm việc, hai bên xác định phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Liên minh Hợp tác xã TPHCM và UBND phường Bến Cát

Trong đó, Liên minh HTX TPHCM phối hợp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản lý HTX và chính sách nhà nước cho cán bộ tư vấn, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Đôi bên thảo luận, thống nhất một số nội dung phối hợp

Hai bên phối hợp xây dựng chuỗi liên kết giữa HTX thương mại và HTX nông nghiệp. Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp cho HTX, thành viên HTX. Hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác và thành viên tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Trợ vốn xã viên HTX Thành phố; xây dựng chương trình xúc tiến thương mại; quảng bá thương hiệu, sản phẩm…

Việc hỗ trợ và phát triển khu vực kinh tế tập thể, HTX nhằm thu hút nông dân, hộ sản xuất cá thể, cá nhân và tổ chức tham gia vào HTX, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

TÂM TRANG