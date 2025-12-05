Hộ cuối đồng thuận, đường Nguyễn Cư Trinh hoàn tất giải phóng mặt bằng

Theo UBND phường Long Hương, tuyến đường dài gần 700m, rộng 17m, nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Phan Đăng Lưu, có 59 hộ dân thuộc diện giải tỏa. Đến năm 2020, chỉ còn một hộ duy nhất chưa bàn giao mặt bằng do chủ hộ đã mất, khiến dự án bị “đứt đoạn” giữa tuyến dù hai đầu đã hoàn thiện đầy đủ hạ tầng.
Dù phương án bồi thường đã được điều chỉnh vào giữa tháng 6-2025, các cơ quan chức năng vẫn không nhận được sự đồng thuận.
Ngày 15-10 UBND phường đã ban hành quyết định cưỡng chế, nhưng xác định đây là biện pháp cuối cùng. Trên thực tế, cả hệ thống chính trị tại cơ sở đã vào cuộc vận động, từ tổ dân phố, Mặt trận, các đoàn thể đến lãnh đạo phường, kiên trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân.
Qua nhiều tháng thuyết phục, đến ngày 4-12, các cá nhân có quyền lợi liên quan đã ký biên bản bàn giao đất, chính thức giải tỏa nút thắt cuối cùng, giúp thông suốt toàn tuyến đường Nguyễn Cư Trinh sau nhiều năm chờ đợi.
Lãnh đạo UBND phường Long Hương cho biết, phường sẽ nhanh chóng phối hợp với chủ đầu tư khôi phục thi công đoạn giữa đang dang dở. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giao thông nội thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho phường Long Hương và khu vực lân cận.