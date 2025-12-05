Hộ cuối đồng thuận, đường Nguyễn Cư Trinh hoàn tất giải phóng mặt bằng

Ngày 5-12, đường Nguyễn Cư Trinh (phường Long Hương, TPHCM) thuộc dự án Đầu tư 20km đường nội thị khu vực Bà Rịa đã được giải phóng mặt bằng hoàn toàn, sau hơn 5 năm đình trệ do vướng mắc từ một hộ dân chưa bàn giao đất.

Hộ dân còn lại đã đồng ý bàn giao mặt bằng để thông tuyến

Theo UBND phường Long Hương, tuyến đường dài gần 700m, rộng 17m, nối từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến Phan Đăng Lưu, có 59 hộ dân thuộc diện giải tỏa. Đến năm 2020, chỉ còn một hộ duy nhất chưa bàn giao mặt bằng do chủ hộ đã mất, khiến dự án bị “đứt đoạn” giữa tuyến dù hai đầu đã hoàn thiện đầy đủ hạ tầng.

Sau khi chủ hộ đồng thuận, đơn vị thi công đã hỗ trợ dọn dẹp, tháo dỡ mặt bằng

Dù phương án bồi thường đã được điều chỉnh vào giữa tháng 6-2025, các cơ quan chức năng vẫn không nhận được sự đồng thuận.

Ngày 15-10 UBND phường đã ban hành quyết định cưỡng chế, nhưng xác định đây là biện pháp cuối cùng. Trên thực tế, cả hệ thống chính trị tại cơ sở đã vào cuộc vận động, từ tổ dân phố, Mặt trận, các đoàn thể đến lãnh đạo phường, kiên trì tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân.

Qua nhiều tháng thuyết phục, đến ngày 4-12, các cá nhân có quyền lợi liên quan đã ký biên bản bàn giao đất, chính thức giải tỏa nút thắt cuối cùng, giúp thông suốt toàn tuyến đường Nguyễn Cư Trinh sau nhiều năm chờ đợi.

Tuyến đường dang dở nhiều năm do hộ dân cuối cùng không chịu bàn giao mặt bằng

Lãnh đạo UBND phường Long Hương cho biết, phường sẽ nhanh chóng phối hợp với chủ đầu tư khôi phục thi công đoạn giữa đang dang dở. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng cường kết nối giao thông nội thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho phường Long Hương và khu vực lân cận.

TRÚC GIANG