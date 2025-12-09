Nghề đan lục bình cho lao động nhàn rỗi nông thôn

Nghề đan lục bình ở xã Long Hải, Long Sơn (TPHCM) không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường các nước Anh, Mỹ, Canada, Nhật Bản…

Lục bình “đi Tây”

Từ một loài thảo mộc tưởng như là rác, qua đôi bàn tay khéo léo của người dân, lục bình đã được “hóa kiếp” trở thành những sản phẩm hàng hóa có giá trị xuất khẩu.

Những ngày cuối năm, dù bận rộn với đơn hàng chuẩn bị xuất đi châu Âu nhưng ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hòa vẫn niềm nở đón khách tham quan nhà xưởng và các sản phẩm được làm từ lục bình.

Công nhân đan giỏ lục bình tại Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hòa. Ảnh: QUANG VŨ

Ông Đạt chia sẻ, gia đình ông vốn có truyền thống làm nghề đan mây - tre - lá ở ngoài Bắc. Năm 1999 từ Ninh Bình ông vào xã Long Hải (TPHCM) lập nghiệp, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông mạnh dạn mở cơ sở đan lục bình với những sản phẩm như khay, đôn, kệ, giỏ, rổ, bình…

Ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Hòa Hiệp, người có gần 30 năm gìn giữ và phát triển nghề đan lục bình. Ảnh: QUANG VŨ

Để bảo tồn, phát triển nghề truyền thống và nâng cao năng lực cạnh tranh, địa phương hỗ trợ ông Đạt đầu tư 2 máy sấy, lắp đặt nhà màng rộng 155 m2 để chủ động phơi hàng khi thời tiết thất thường. Ngoài ra, ông còn mạnh dạn đầu tư xây dựng nhà xưởng, kho chứa, mua sắm trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu.

Hiện nay, Công ty TNHH SX-TM Hiệp Hòa đang sản xuất hơn 25 mặt hàng, như: giỏ đựng đồ, khay, rổ, hộp, chậu bông, kệ đựng sách báo, thảm, bàn ghế… trung bình mỗi năm xuất khẩu hơn 100.000 sản phẩm các loại. Các sản phẩm từ lục bình của ông Đạt được thị trường Mỹ, châu Âu, Canada, Nhật Bản và các nước Trung Đông ưa chuộng.

Từ những cây lục bình được những người thợ đan thành các sản phẩm hữu ích, có giá trị kinh tế cao, xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: QUANG VŨ

Cũng tại xã Long Hải, ông Đỗ Ngọc Thúy, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Khang Việt Tiến cho biết mỗi năm Công ty xuất khẩu hàng trăm ngàn sản phẩm giỏ, bàn, ghế các loại từ cây lục bình.

Sản phẩm của Khang Việt Tiến không chỉ được sử dụng trong các khách sạn, nhà hàng trong nước, mà còn được xuất khẩu đi các nước châu Âu và Đài Loan. “Các sản phẩm đan từ lục bình được khách hàng nước ngoài ưa chuộng, bởi thân thiện với môi trường, không sử dụng màu, hóa chất độc hại, lại có độ dẻo và độ bền cao”, ông Thúy khẳng định.

Tổ hợp tác đan lục bình Long Hải đan các sản phẩm từ lục bình theo đơn đặt hàng của Công ty Khang Việt Tiến. Ảnh: NGUYỄN PHƯỚC

Giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân

Nhiều năm qua, nghề đan lục bình đã tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi ở vùng nông thôn. Sáng đầu tuần, trước hiên nhà của chị Nguyễn Thị Hồng Lan (xã Long Sơn) đã rộn rã tiếng cười nói. Các chị trong xóm sau khi chợ búa, cơm nước, lo cho con cái đi học xong, tụ tập về nhà chị Lan cùng đan lục bình.

Tổ hợp tác đan lục bình Hồng Lan - Long Sơn để giúp các chị em phụ nữ tại xã Long Sơn có thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Ảnh: QUANG VŨ

Theo chị Hồng Lan, từ cọng lục bình không nhuộm màu, mang màu vàng nâu đặc trưng tự nhiên đã tạo ra được đa dạng sản phẩm đẹp đẽ. Sản phẩm lục bình được làm hoàn toàn thủ công, dễ phân hủy, thân thiện với môi trường. Tổ hợp tác đan lục bình Hồng Lan - Long Sơn đã giúp rất nhiều phụ nữ trong xã có thêm thu nhập lúc nhàn rỗi. Mỗi lao động trung bình kiếm được 3-5 triệu đồng/người/tháng.

Nhiều sản phẩm được đan từ lục bình vừa có tính thẩm mỹ, vừa có giá trị kinh tế. Ảnh: QUANG VŨ

Trong khi đó, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hiệp Hòa hiện đã có gần 10 cơ sở đan lát tại các tỉnh miền Tây, Đồng Nai và TPHCM. Tạo ra hơn 500 lao động có việc làm, thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng; người thạo nghề có thể thu nhập trên 10-12 triệu đồng.

Nghề đan lục bình đã tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rỗi ở vùng nông thôn, cho người thiếu việc làm ở thành thị. Ảnh: QUANG VŨ

Vừa qua, Công ty Khang Việt Tiến cũng mở rộng diện tích nhà xưởng thêm 5.000m2, đầu tư trang thiết bị, chủ động tìm thị trường xuất khẩu trực tiếp, nhằm nâng cao lợi nhuận cho DN, tăng thu nhập cho người lao động. Đến nay, công ty có hơn 300 lao động, thu nhập trung bình 200 ngàn đồng/ngày. Ngoài ra, Cơ sở còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức hàng chục lớp dạy nghề và cung cấp nguồn hàng cho những người có nhu cầu làm thêm tại nhà.

