Khen thưởng đột xuất các cá nhân truy bắt nhanh tội phạm

Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng đã khen thưởng, biểu dương các cá nhân có tinh thần kiên quyết đấu tranh truy bắt đối tượng phạm tội, giữ bình yên tại địa bàn cơ sở.

Ngày 8-12, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức khen thưởng đột xuất Đại úy Nguyễn Văn Mậu, Đại úy Phạm Quang Khải, Trung úy Nguyễn Hữu Tùng (Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm – Công an phường Tam Thắng), học viên Vũ Đặng Bình An (Đại học Cảnh sát Nhân dân) và ông Đoàn Văn Tuấn (công dân, trú phường Vũng Tàu) vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Lãnh đạo UBND phường Tam Thắng (TPHCM) trao giấy khen cho các cá nhân

Trước đó, chiều 26-10, Đại úy Nguyễn Văn Mậu phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Quốc Tài (sinh năm 1997, trú phường Tam Thắng) tàng trữ trái phép chất ma túy trên đường Trương Công Định (phường Tam Thắng).

Tiếp đó, tối cùng ngày, các cán bộ và quần chúng hỗ trợ tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1982, trú phường Vũng Tàu) khi đang mua bán trái phép chất ma túy tại đường 3-2 (phường Tam Thắng). Tổng số ma túy thu giữ từ hai đối tượng là 5,049 gam.

Các cá nhân được khen thưởng

Trong một vụ việc khác, sáng 18-10, lực lượng trên đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ Cảnh Trường Xuân (sinh năm 1987, trú xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) vì trộm điện thoại di động của chị N.T.T. (sinh năm 1984, trú phường Tam Thắng).

VĂN ANH