Sức sống cơ sở

Ngày hội hiến máu tại Long Hải: Tiếp nhận được 287 đơn vị máu an toàn

SGGPO

Ngày 9-12, tại Trường tiểu học Chu Văn An, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp với Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2025.

hiến máu lh 1.jpg
Chương trình hiến máu tình nguyện thu hút 510 người tại xã Long Hải tham gia

Chương trình thu hút hơn 500 người đăng ký tham gia, chủ yếu là cán bộ, đoàn viên, giáo viên, lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn xã. Kết thúc ngày hội, Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy đã tiếp nhận 287 đơn vị máu an toàn.

hiến máu lh 2.jpg
hiến máu lh.jpg
Các tình nguyện tham gia hiến máu

Theo lãnh đạo xã Long Hải, hiến máu không chỉ có ý nghĩa về chuyên môn y tế mà còn là hoạt động mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng.

Được biết, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, UBND xã Long Hải tổ chức được 2 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận tổng cộng 786 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn dự trữ cho hoạt động cấp cứu và điều trị.

TRÚC GIANG

