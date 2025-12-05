Xã Dầu Tiếng (TPHCM): Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

Ngày 5-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng (TPHCM) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại xã Dầu Tiếng

Hội nghị đã hiệp thương, giới thiệu 40 người ứng cử với cơ cấu các khối Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo, đại diện khu phố; đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế.

TÂM TRANG