Xã Dầu Tiếng (TPHCM): Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

Ngày 5-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng (TPHCM) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2026-2031.
Hội nghị đã hiệp thương, giới thiệu 40 người ứng cử với cơ cấu các khối Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo, đại diện khu phố; đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế.