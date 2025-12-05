Sức sống cơ sở

Xã Dầu Tiếng (TPHCM): Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

SGGPO

Ngày 5-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dầu Tiếng (TPHCM) tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ I để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại xã Dầu Tiếng
Quang cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ nhất tại xã Dầu Tiếng

Hội nghị đã hiệp thương, giới thiệu 40 người ứng cử với cơ cấu các khối Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tôn giáo, đại diện khu phố; đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế.

image001.jpg
TÂM TRANG

Từ khóa

Hội nghị Hiệp thương đại biểu HĐND xã Dầu Tiếng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn