Xã Hồ Tràm, nhiều vườn cây thiệt hại lớn sau ngập úng

Trong đợt mưa lớn cách đây hơn ba tuần, hàng chục héc-ta lúa, hoa màu và cây ăn trái tại khu vực ấp Tân Rú, xã Hồ Tràm (TP. Hồ Chí Minh) bị nhấn chìm trong nước, làm cho cây trồng chết dần, thậm chí là mất trắng, ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của nông dân.

Vườn đu đủ gần 3.000 mét vuông của một hộ dân địa phương đã chết gần như hoàn toàn sau nhiều ngày chìm sâu trong nước

Ghi nhận của PV Báo SGGP tại khu vực Hồ Tràm cho thấy, nhiều vườn cây sau ngập úng đang trong tình trạng héo rũ, thối rễ hoặc khô bông, không thể phục hồi. Vườn đu đủ của anh Hồ Quốc Trạng gần 3.000m2 gần như đã chết hoàn toàn sau nhiều ngày chìm sâu trong nước. Chủ vườn buộc phải chặt bỏ toàn bộ, dù trước đó, vụ này được kỳ vọng đem lại lợi nhuận khoảng 80 triệu đồng.

Vườn đu đủ của anh Trạng bị ngâm lâu trong nước nên đã vàng lá và chết dần

Anh Trạng xót xa chặt bỏ những cây đu đủ không thể phục hồi

Không riêng đu đủ, các loại cây ăn trái khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vườn chanh và xoài của ông Đỗ Văn Ngọc rộng khoảng 1 ha cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đến nay nhiều cây chanh đã bị vàng lá, rụng trơ cành, còn xoài thì khô bông, rụng dần, không thể đậu trái.

Vườn chanh ông Ngọc đã bị vàng lá, trơ cành

“Tết này coi như không còn thu nhập gì. Tôi đầu tư cả trăm triệu đồng mà giờ mất trắng. Tôi rất mong Nhà nước xem xét hỗ trợ để có thể vực lại sản xuất”, ông Ngọc chia sẻ.

Những cây xoài trong vườn ông Ngọc thì khô bông và rụng dần, nên không thể đậu trái

Theo thống kê của xã Hồ Tràm, đợt ngập úng kéo dài đã gây thiệt hại khoảng 50ha diện tích đất nông nghiệp, bao gồm lúa, bắp và nhiều loại cây ăn trái như sầu riêng, chuối, chanh, xoài, đu đủ... Phần lớn diện tích này không còn khả năng phục hồi, khiến hàng chục hộ dân mất nguồn thu hiện tại và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Trọng Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồ Tràm cho biết, ngay khi nước rút, chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ bà con thống kê thiệt hại, đề xuất các chính sách hỗ trợ để bà con có điều kiện khôi phục sản xuất trong thời gian sớm nhất.

Từ nay đến cuối năm, thời tiết còn diễn biến phức tạp, mưa bão có thể xuất hiện bất thường. Ngành nông nghiệp TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo nông dân cần theo dõi sát sao tình hình khí tượng thủy văn, chủ động gia cố chuồng trại, thoát nước vườn cây và bảo vệ tài sản để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Đối với nhiều gia đình ở ấp Tân Rú, nông nghiệp là nguồn thu nhập chính. Do đó, khi vườn cây và hoa màu bị thiệt hại nặng nề, đời sống của không ít hộ dân rơi vào khó khăn. Với những diện tích cây lâu năm, người nông dân không chỉ mất vốn đầu tư mà còn “bay” luôn dự định cho vụ Tết – thời điểm quan trọng để thu hồi vốn.

THÀNH HUY