Nhiều sản phẩm đặc sắc tại “Phiên chợ nông sản vùng miền – Bình Đông”

Ngày 7-12, UBND phường Bình Đông (TPHCM) cho biết, từ ngày 19 đến 27-12, trên địa bàn phường sẽ diễn ra “Phiên chợ nông sản vùng miền - Bình Đông” lần thứ I năm 2025.

“Phiên chợ nông sản vùng miền – Bình Đông” lần thứ I sẽ tổ chức từ ngày 19 đến 27-12

Phiên chợ được tổ chức tại khu vực các tuyến đường: Tạ Quang Bửu và đường số 6 (phường Bình Đông).

Phiên chợ sẽ có các khu vực trưng bày, kinh doanh các loại nông sản đặc trưng vùng miền, các loại trái cây, rau, củ, quả, như: Thanh long vàng của tỉnh Vĩnh Long; chuối bàn tay, Atiso đỏ của tỉnh Đồng Nai; hồng treo gió, dâu, cà phê đến từ tỉnh Lâm Đồng; sâm ngọc linh, mật hoa dừa, nho, táo, rượu nho... Cùng với đó là khu vực ẩm thực với các món ăn đặc sắc, bánh dân gian và các hoạt động nghệ thuật dân gian (trải nghiệm xếp lá dừa nghệ thuật, nặn tò he, vẽ nón lá)...

UBND phường Bình Đông kết nối tỉnh Đồng Tháp để quảng bá nông sản tại phiên chợ

Theo UBND phường, đến nay đã có hơn 60 đơn vị từ các tỉnh, thành: Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Huế và TPHCM đăng ký tham gia phiên chợ.

Nhiều loại nông sản, bánh dân gian, trò chơi dân gian được trưng bày tại phiên chợ

Theo ban tổ chức, phiên chợ sẽ có các tiết mục âm nhạc đường phố, đờn ca tài tử... giúp kết nối vùng miền trong một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

HỒNG HẢI