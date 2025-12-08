Công an phường Bến Cát phát động phong trào thi đua “Ba nhất”

Ngày 8-12, Công an phường Bến Cát (TPHCM) phát động phong trào thi đua "Ba nhất": Kỷ luật nhất – Trung thành nhất - Gần dân nhất, giai đoạn năm 2025 – 2030

Nội dung thi đua tập trung vào 3 nhóm mục tiêu lớn: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Thông qua phong trào thi đua nhằm thể hiện bản lĩnh, phẩm chất, ý chí chiến đấu và tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ Công an trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Theo đó, với nội dung “Kỷ luật nhất”, phong trào yêu cầu cán bộ tuyệt đối, gương mẫu chấp hành nghiêm Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận và hướng dẫn của Đảng...

Quang cảnh lễ phát động thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”

Trưởng Công an phường Bến Cát trao đổi về những nội dung cụ thể của phong trào "Ba nhất"

Ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu tại buổi lễ phát động



Mặt khác, mỗi cán bộ công an phải mẫu mực trong chấp hành điều lệnh, kỷ luật, quy trình, quy chế công tác, chiến đấu, thể hiện tính chính quy, tinh nhuệ của lực lượng CAND. Tuyệt đối phục tùng và triệt để thi hành mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất...

Đối với nội dung “Trung thành nhất” được Công an phường Bến Cát xem là cốt lõi, bản chất cách mạng, phẩm chất cao quý của lực lượng CAND được thể hiện sâu sắc trong 5 Lời thề danh dự, là một trong Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Còn nội dung “Gần dân nhất” chính là thước đo, đánh giá lực lượng CAND luôn trọng dân, hiểu dân, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an. Đây là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, củng cố mối quan hệ “máu thịt: giữa Đảng – Công an – Nhân dân”.

Tại buổi lễ, các tổ công tác thuộc Công an phường Bến Cát đã ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm của từng tập thể và cá nhân trong việc cụ thể hóa các nội dung thi đua vào công tác hằng ngày..

Các tổ công tác thuộc Công an phường tiến hành ký kết giao ước thi đua hưởng ứng phong trào “Ba nhất"



Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát nhấn mạnh, phong trào “Ba nhất” là động lực quan trọng giúp lực lượng Công an phường không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần phục vụ Nhân dân. Ông Hải tin tưởng mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ phát huy trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TÂM TRANG