Các đại biểu dự lễ khai mạc

Dự lễ khai mạc ngày hội có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Ngày hội Công nghệ và Chuyển đổi số diễn ra từ ngày 6 đến 7-12, tại ga Metro Thủ Đức, với chủ đề “Thủ Đức nghĩa tình - Vươn mình phát triển - Số hoá toàn diện”, với nhiều hoạt động như: phổ cập kiến thức và kỹ năng số hóa cho người dân; giới thiệu, trình diễn gần 40 giải pháp công nghệ, với mục tiêu hướng đến xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết phát biểu tại sự kiện

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết, kỳ vọng, Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức sẽ là điểm hẹn của cộng đồng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên địa bàn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TPHCM, cho biết, đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu bước tiến mới của phường Thủ Đức, nơi hội tụ tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm. Mục tiêu này đã giúp phường Thủ Đức trở nên sống động, nơi người dân được trải nghiệm trực tiếp và thụ hưởng các công nghệ thiết thực gắn liền với đời sống.

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu tại sự kiện

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân kỳ vọng, thông qua sự kiện sẽ mang đến thông điệp giữ lửa cho cộng đồng đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò định hướng, kết nối, chia sẻ các hoạt động kinh tế tại phường Thủ Đức nói riêng và TPHCM nói chung.

Tại sự kiện, UBND phường Thủ Đức đã ra mắt bản đồ số 3D, bản đồ tái hiện toàn bộ không gian phường Thủ Đức, cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu các công trình công cộng, hạ tầng giao thông, địa điểm sinh hoạt, di tích lịch sử… Bên cạnh đó, phường cũng ra mắt "Zalo Mini App phường Thủ Đức", trên ứng dụng này, người dân có thể thực hiện các bộ dịch vụ công và tiện ích số, đặt lịch hẹn, tra cứu hồ sơ, tư vấn sức khoẻ…

UBND phường Thủ Đức ra mắt Zalo Mini App phường Thủ Đức

Dịp này, UBND Phường Thủ Đức đã ký bản ghi nhớ với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM ký bản ghi nhớ với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), mở ra các dự án hợp tác về công nghệ và thúc đẩy kinh tế số.

BÙI TUẤN