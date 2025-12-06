Xã Kim Long cải tạo tuyến đường theo mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn

Ngày 6-12, xã Kim Long (TPHCM) phối hợp các đơn vị và đoàn thể ra quân thực hiện công tác "Dân vận khéo" tại ấp Tân Giao, hướng đến xây dựng tuyến đường “sáng -xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Xã Kim Long trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Tân Giao

Chương trình thu hút gần 100 cán bộ, công chức, đoàn viên tham gia. Các lực lượng đã phát quang, dọn vệ sinh và trồng mới tuyến đường hoa dài 1 km tại ấp Tân Giao, tạo diện mạo xanh và thân thiện cho khu vực.

Treo cờ tại tuyến đường

Phối hợp với đơn vị điện lực lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường của ấp Tân Giao

Xã cũng phối hợp với đơn vị điện lực lắp đặt 30 bóng đèn năng lượng mặt trời nhằm tăng cường chiếu sáng ban đêm, bảo đảm an toàn cho người dân; đồng thời làm vị trí treo cờ Tổ quốc trang trọng, đồng bộ trên tuyến đường.

Trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Tân Giao

Dịp này, xã Kim Long trao 10 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Tân Giao.

