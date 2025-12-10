Xã Long Hải (TPHCM) thu ngân sách đạt 387% dự toán năm 2025

Du khách về tham gia lễ hội Dinh Cô.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2025 các chỉ tiêu kinh tế của xã đều đạt và vượt kế hoạch. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước hơn 71 tỷ đồng, đạt 387% so với dự toán năm.

Lãnh đạo xã Long Hải kiểm tra tình hình hoạt động các tàu cá



Ngoài ra, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ và công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đều đạt hơn 108% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác thủy sản đạt 50.600 tấn, hoàn thành 100% kế hoạch.

Xã cũng thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và UBND TPHCM.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chế độ chính sách xã hội và an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Từ ngày 1-7 đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công xã nâng cao hiệu quả phục vụ, đã tiếp nhận 8.783 hồ sơ các loại, giải quyết được 8.429 hồ sơ, đạt tỷ lệ gần 96%, không có hồ sơ trễ hẹn. Nhiều người dân và doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng về tinh thần và thái độ phục vụ.

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong hội thi “Thuyết minh viên giỏi” TPHCM năm 2025

Năm 2026, xã Long Hải sẽ tập trung vào các mục tiêu tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách; tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu. Xã cũng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - thể thao, giáo dục đào tạo, các chính sách an sinh xã hội; thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số; hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2026…

Kiểm soát chặt chẽ những tàu cá không đủ điều kiện thì không được phép xuất bến

THÀNH HUY