Bệnh nhi 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn khiến 7 người bị thương đã không qua khỏi

Ngày 13-10, BS CKII Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (đóng tại phường Tam Kỳ) cho biết, dù được tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhi 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn khiến 7 người bị thương đã tiên lượng xấu, được gia đình xin về để lo hậu sự.

Theo BS CKII Nguyễn Ngọc Văn Khoa, trong số 7 bệnh nhân vào viện cấp cứu thì cháu N. (11 tháng tuổi) bị chấn thương sọ não kín nặng, chấn thương ngực bụng kín, bị ngưng tim hai lần. Dù cháu N. đã được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, nguy cơ tử vong cao nên gia đình đã xin cho cháu xuất viện về nhà trong đêm qua (12-10) để lo hậu sự.

Hiện trường vụ tai nạn

“Các nạn nhân còn lại bị chấn thương đã được đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật thành công. Hiện sức khỏe đã ổn định và được tích cực theo dõi tại bệnh viện”, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thông tin thêm.

Trước đó, như đã đưa tin, lúc 0 giờ 30 phút ngày 12-10, ô tô 7 chỗ 92H-0935 do Đinh Đông D. (37 tuổi, ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường Võ Chí Công theo hướng Nam – Bắc. Trên xe ngoài tài xế có 6 người là thành viên của hai gia đình đi Đà Nẵng để khám bệnh.

Các bệnh nhân còn lại đang được bệnh viện tích cực theo dõi, có tiến triển tốt

Khi đến Km53+300 đoạn qua địa phận thôn Diêm Điền (xã Tam Xuân), ô tô 92H-0935 bất ngờ va chạm với xe đầu kéo 77C-070.85 kéo theo rơ móc 77R-005.28 do ông Dương Văn H. (53 tuổi, trú phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến 7 người trên xe ô tô 92H-0935 (kể cả tài xế) bị thương; 2 xe ô tô bị hư hỏng.

NGUYỄN CƯỜNG