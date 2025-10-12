Kích hoạt báo động đỏ cứu 7 người bị thương nặng trên chuyến xe từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng

Ngày 12-10, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (đóng tại phường Tam Kỳ) thông tin, đơn vị hiện đang nỗ lực điều trị cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông vào rạng sáng nay tại đường Võ Chí Công, đoạn qua xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng).

Vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận 7 nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương do tai nạn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ xử lý cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân.

7 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khoảng 1 giờ sáng ngày 12-10

Danh sách các nạn nhân gặp nạn gồm: Đinh Thị An Nh. (11 tháng tuổi), Đinh Bdap R. (18 tháng tuổi), Đinh Y R. (6 tuổi), Đinh Văn Ph. (33 tuổi), Hngưi B. (35 tuổi), Đinh Đông D. (37 tuổi) và Đinh Thị Tr. (40 tuổi, tất cả đều ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

BSCKII Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, trong số 7 nạn nhân, bệnh nhân sinh năm 2024 mới 11 tháng tuổi gặp đa chấn, trong đó có thương sọ não nặng đã phẫu thuật. Bệnh nhân đã bị ngưng tim hai lần và được các bác sĩ điều trị. Hiện tim đã đập trở lại nhưng tiên lượng rất nặng.

Có 3 trường hợp chấn thương nặng, trong đó có 1 bệnh nhân mới 11 tháng tuổi

“Ngoài ra, còn có 2 ca chấn thương nặng đã phẫu thuật, hiện ổn định, các trường hợp còn lại đa vết thương đã phẫu thuật ổn định. Vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tập trung cứu chữa cho các nạn nhân”, BSCKII Nguyễn Ngọc Văn Khoa nói.

Theo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, các nạn nhân đều là người đồng bào dân tộc thiểu số đến từ hai gia đình trú xã Sơn Hà (TP Đà Nẵng) trên cùng một chuyến xe xuất phát từ tỉnh Quảng Ngãi ra TP Đà Nẵng. Khi đang trên đường Võ Chí Công, đoạn qua xã Tam Xuân thì không may gặp tai nạn.

Hiện các nạn nhân đang được chăm sóc hồi sức tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

NGUYỄN CƯỜNG