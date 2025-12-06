Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin về mỹ phẩm của Mailisa

Tại họp báo Chính phủ chiều 6-12, lãnh đạo Bộ Y tế đã trả lời thông tin liên quan đến mỹ phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa.

Trước đó, ngày 21-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Bước đầu điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Họp báo Chính phủ chiều 6-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau đó, Phan Thị Mai câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hong Kong, tổ chức nhập về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hong Kong. Điều này thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng ngàn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo của hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Sau đó, ngày 25-11, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế có quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm do Công ty MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, 1 sản phẩm có số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm hết hiệu lực ngày 18-11.

Đến nay, toàn bộ 162 sản phẩm mỹ phẩm của công ty này đã bị thu hồi số tiếp nhận hoặc hết hiệu lực.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà. Ảnh: QUANG PHÚC

Trả lời tại họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, nguyên nhân thu hồi là công ty không xuất trình Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 2, điều 12 Thông tư số 06/2011/TT-BYT và điều 71 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Bộ Y tế cũng phối hợp với Bộ Công thương yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm này và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.

Thứ trưởng cho biết, về quản lý mỹ phẩm, Việt Nam tuân thủ hiệp định về Hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm và Nghị định 93/2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Thông tư số 06/2011/TT-BYT quản lý mỹ phẩm và các văn bản pháp luật về thanh tra, kiểm tra. Theo đó, việc quản lý mỹ phẩm theo cơ chế là doanh nghiệp công bố sản phẩm, doanh nghiệp thông báo với cơ quan nhà nước để được đưa sản phẩm ra thị trường và phải chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai, tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm khi đưa sản phẩm ra lưu thông. Còn cơ quan chức năng kiểm tra sự tuân thủ của doanh nghiệp, ưu tiên kiểm tra với các doanh nghiệp có nhiều sản phẩm nguy cơ.

Trả lời liệu có hay không lỗ hổng trong quản lý mỹ phẩm ở Việt Nam, Thứ trưởng cho rằng, Việt Nam tuân thủ hiệp định về Hệ thống hòa hợp ASEAN trong quản lý mỹ phẩm, cơ chế này cũng tương tự như quy định quản lý mỹ phẩm của châu Âu và một số nước phát triển, cơ chế này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính sớm đưa các sản phẩm có chất lượng phục vụ người dân. Việc kiểm tra đối với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý đối với lĩnh vực mỹ phẩm.

Bộ Y tế cũng sẽ tham mưu Chính phủ khẩn trương ban hành quy định về quản lý mỹ phẩm, sửa đổi bổ sung Nghị định 117 và Nghị định 98 theo hướng tăng chế tài xử phạt, đảm bảo tính răn đe đối với hành vi sản xuất kinh doanh mỹ phẩm giả.

Bộ Y tế cũng tiếp tục xây dựng hệ thống dữ liệu mỹ phẩm quốc gia nhằm quản lý và truy xuất nguồn gốc; tăng cường cơ chế phối hợp liên bộ ngành và các đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và mỹ phẩm giả; tăng cường quản lý việc kinh doanh quảng cáo mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

PHAN THẢO