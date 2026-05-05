Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cảnh báo về việc bị mạo danh

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cảnh báo tình trạng mạo danh bệnh viện gia tăng thời gian gần đây, không chỉ ảnh hưởng uy tín đơn vị mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho người dân và đối tác.

Một văn bản mạo danh Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

BS.CKII Lâm Tuấn Tú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin, thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận phản ánh về việc một số cá nhân, tổ chức mạo danh bệnh viện để thực hiện các hành vi không minh bạch, gây ảnh hưởng đến uy tín đơn vị và tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại cho người dân.

Cụ thể, một số đối tượng đã sử dụng các văn bản có hình thức tương tự giấy tờ nội bộ của bệnh viện, sử dụng dấu mộc, ký tên giả mạo. Những tài liệu này có thông tin khá chi tiết, dễ khiến nhiều người nhầm lẫn là văn bản chính thức của bệnh viện.

Một văn bản giả mạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Ông Lâm Tuấn Tú khẳng định, mọi văn bản, hợp đồng, dự toán liên quan đến hoạt động mua sắm, hợp tác đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, có xác minh rõ ràng và được đăng tải ở mục “Đấu Thầu” trên website của bệnh viện theo địa chỉ: http://benhvienvungtau.vn/

Bệnh viện không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tự ý đại diện thực hiện giao dịch tài chính, kêu gọi hợp tác hoặc thu tiền dưới danh nghĩa bệnh viện nếu không có thông báo chính thức.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền, ký kết hợp đồng hoặc cung cấp hàng hóa khi chưa xác minh rõ thông tin. Cần kiểm tra kỹ nguồn gốc văn bản, con dấu, chữ ký và liên hệ trực tiếp với bệnh viện qua các kênh chính thức.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc thông tin đến bệnh viện để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

Hiện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ việc mạo danh.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu từng gặp những trường hợp tương tự. Một số đối tượng tự xưng là bác sĩ, hộ sinh, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc khách hàng của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu hoặc tự nhận có liên kết, hợp tác với Bệnh viện để thực hiện một số dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh tại nhà hoặc chào bán sữa, thực phẩm chức năng, thuốc.

KHÁNH CHI