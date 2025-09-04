Ngày 4-9, Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận 2 máy sinh thiết vú chân không do Công ty TNHH Vật tư và Trang thiết bị Y tế HAT-MED Việt Nam tài trợ, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM – Ban vận động cứu trợ TPHCM phân phối.

Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận 2 máy sinh thiết vú chân không.

Tham dự lễ tiếp nhận có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng chí Nguyễn Đức Cung, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, với 2 máy mới được bổ sung, bệnh viện hiện có tổng cộng 6 máy sinh thiết vú chân không, góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh trong điều kiện quá tải.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi lễ ngày 4-9.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận sự đồng hành của doanh nghiệp trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời kỳ vọng Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên môn, sớm thành lập Hội Chữ thập đỏ, triển khai các chương trình tầm soát ung thư tại Côn Đảo, nghiên cứu thí điểm bảo hiểm y tế cho tầm soát ung thư và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây).

Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, TPHCM trở thành điểm đến y tế chuyên sâu của châu Á, và đến năm 2045 sánh vai với các đô thị lớn trên thế giới theo Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hiện mỗi ngày Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp nhận khoảng 5.000 lượt khám chữa bệnh, trong đó 84% là bệnh nhân từ các tỉnh, thành khác.

GIAO LINH