Bị áp xe vú sau khi tiêm chất làm đầy

Ngày 7-10, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp áp xe vú nặng do tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc tại cơ sở thẩm mỹ kém uy tín.

Nữ bệnh nhân 20 tuổi, làm việc tại Malaysia. Vì mong muốn cải thiện vóc dáng, bệnh nhân đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ để tiêm chất làm đầy vào cả hai bên vú.

Sau thủ thuật vài ngày, vú phải bắt đầu sưng, nóng, đỏ, đau và rỉ dịch xanh bất thường nên bệnh nhân đã đến khám tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện ổ áp xe ở vùng vú phải. Nếu không phẫu thuật kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến thẩm mỹ, thậm chí gây biến chứng lan rộng, đe dọa tính mạng.

Ê-kíp phẫu thuật đã hút ra khoảng 100ml dịch mủ đục, loãng, lẫn chất filler nhầy, có mùi hôi. Sau đó, bác sĩ tiến hành rạch rộng, làm sạch ổ áp xe và dẫn lưu để kiểm soát nhiễm trùng.

Sau hơn 10 ngày điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương và theo dõi sát, bệnh nhân hồi phục ổn định, được xuất viện. Vùng vú phẫu thuật vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, không để lại biến dạng đáng kể.

Cùng ngày, các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhân dân 115 đã phẫu thuật vi phẫu nối liền ngón tay bị đứt rời cho anh Đ.H.T. (22 tuổi) bị máy cắt công nghiệp chém trong lúc làm việc. Với kỹ thuật vi phẫu dưới kính hiển vi, từng mạch máu nhỏ li ti, từng sợi thần kinh, từng bó gân được nối lại bằng sự tỉ mỉ tuyệt đối. Sau 7 ngày, đầu ngón tay đã hồng trở lại, không có dấu hiệu hoại tử.

THÀNH SƠN