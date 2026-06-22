Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chỉ đạo giải quyết dứt điểm 2 vụ việc nhà, đất kéo dài

Chiều 22-6, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp công dân Trịnh Thị Thanh Huyền (ngụ phường Tam Thắng) và công dân Nguyễn Thị Mận (ngụ phường Xuân Hòa) để xem xét, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài liên quan đến nhà, đất.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp công dân. Thực hiện: VĂN MINH

Trình bày với Bí thư Thành ủy TPHCM, bà Trịnh Thị Thanh Huyền cho biết, tháng 12-2003, cha bà là ông Trịnh Dưỡng được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (trước đây) giao 109m² đất tại con hẻm thuộc đường Võ Thị Sáu, phường 2, TP Vũng Tàu (trước đây). Gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp đủ tiền sử dụng đất vào năm 2004.

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp công dân Trịnh Thị Thanh Huyền. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tuy nhiên, sau gần 23 năm, gia đình bà Huyền vẫn chưa được nhận đất trên thực tế. Theo bà Huyền, nguyên nhân là phần đất này đang do gia đình bà T.T.Đ. sử dụng và chưa chấp hành quyết định thu hồi đất.

Mặc dù vụ việc đã được xem xét, giải quyết bằng quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, nhưng đến nay việc giao đất cho gia đình bà vẫn chưa được thực hiện.

Sau khi nghe bà Huyền trình bày và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan báo cáo, nêu ý kiến và xem xét hồ sơ, Bí thư Thành ủy TPHCM kết luận và chỉ đạo, trước ngày 10-8 phải bàn giao đất cho gia đình bà Trịnh Thị Thanh Huyền theo đúng quy định.

Đồng chí giao Ban Nội chính Thành ủy TPHCM tham mưu rút kinh nghiệm chung từ vụ việc này, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự; đồng thời tham mưu, xem xét xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ có liên quan để vụ việc chậm giải quyết, kéo dài.

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP sau buổi tiếp, bà Trịnh Thị Thanh Huyền bày tỏ xúc động, vui mừng và cảm ơn Bí thư Thành ủy TPHCM đã lắng nghe, chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 10-8.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp công dân Nguyễn Thị Mận. Thay mặt gia đình bà Mận, ông Huỳnh Hữu Bình trình bày nội dung khiếu nại liên quan đến gia đình ông H.V.K.

Bí thư Thành ủy TPHCM lắng nghe ông Huỳnh Hữu Bình trình bày nội dung khiếu nại. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo ông Bình, phần sân chung của hai gia đình có diện tích hơn 18m² đã bị xác lập thành đất riêng của ông K.; trong khi phần đất riêng của gia đình bà Mận, rộng hơn 34m², lại bị xác định là đất sử dụng chung của hai gia đình.

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu thu thập được, ông Bình đề nghị cơ quan chức năng trưng cầu giám định đối với những giấy tờ có dấu hiệu bị làm giả, qua đó làm rõ vụ việc và trách nhiệm của các cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo UBND TPHCM, các sở, ban, ngành thành phố trực tiếp xem xét bản đồ, hồ sơ, giấy tờ và tài liệu liên quan. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo UBND TPHCM, các sở, ban, ngành thành phố trực tiếp xem xét bản đồ, hồ sơ, giấy tờ và tài liệu liên quan đến khu đất đang tranh chấp.

Nhận thấy một số nội dung trong hồ sơ còn khác biệt, chưa thống nhất và cần tiếp tục làm rõ, Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị UBND TPHCM cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát kỹ toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc của vụ việc. Trường hợp cần thiết, các cơ quan chức năng phải trưng cầu giám định đối với những hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, quá trình rà soát, xác minh phải được thực hiện khách quan, chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; đồng thời hoàn tất các nội dung liên quan, có câu trả lời rõ ràng, thỏa đáng cho gia đình bà Nguyễn Thị Mận trước ngày 31-7.

VĂN MINH