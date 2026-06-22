TPHCM khởi công dự án 764 căn hộ nhà ở xã hội

Ngày 22-6, tại TPHCM, dự án nhà ở xã hội thế hệ mới Dragon E-Home thuộc khu đô thị Dragon Village được khởi công. Tham dự lễ khởi công có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: THANH HIỀN

Dự án Dragon E-Home tọa lạc tại phường Long Trường do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư, được triển khai trên quỹ đất gần 19.000m².

Dự án gôm 6 tòa tháp cao 8 tầng, có 764 căn hộ nhà ở xã hội với nhiều loại hình, gồm căn hộ studio và căn hộ diện tích từ 25m² đến 69m². Dự án còn có 34 căn thương mại dịch vụ cho thuê.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, theo kế hoạch, trong năm 2026, TPHCM sẽ khởi công thêm 110.000 căn nhà ở xã hội. Đến quý I-2027, thành phố phấn đấu khởi công đủ gần 200.000 căn theo chỉ tiêu được giao.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho biết, sau quý II-2027, thành phố vẫn còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển nhà ở xã hội và phấn đấu vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: THANH HIỀN

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá cao đóng góp của Công ty CP Địa ốc Phú Long trong phát triển các dự án nhà ở nói chung và nhà ở xã hội nói riêng. Thứ trưởng đề nghị chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án, bảo đảm chất lượng, an toàn và môi trường.

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Phú Long chia sẻ tại lễ khởi công. Ảnh: THANH HIỀN

Ông Nguyễn Vũ Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Phú Long, cho biết việc khởi công Dragon E-Home đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt đối với doanh nghiệp. Ông cũng cho rằng, mọi người dân đều xứng đáng được sống trong môi trường chất lượng, được tạo điều kiện phát triển bản thân và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Do đó, Dragon E-Home với mục tiêu mang đến chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm sống cho cư dân tiệm cận với chất lượng của nhà ở thương mại.

THANH HIỀN