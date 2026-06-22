TPHCM: Số vụ tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái

Chiều 22-6, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, khi số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

5 tháng đầu năm 2026, tai nạn giao thông làm chết 334 người. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, toàn thành phố xảy ra 677 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), làm chết 334 người và bị thương 374 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 161 vụ (19,21%), số người chết giảm 76 người (18,54%) và số người bị thương giảm 100 người (21,1%).

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 674 vụ, làm chết 332 người và bị thương 373 người. So với cùng kỳ, giảm 164 vụ, giảm 87 người chết và giảm 101 người bị thương. Đối với đường sắt, xảy ra 3 vụ tai nạn làm chết 2 người và bị thương 1 người, tăng so với cùng kỳ.

Lực lượng chức năng đã xử lý 295.299 trường hợp vi phạm trên các tuyến đường bộ, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2025.

Các cơ quan chức năng ban hành quyết định xử phạt 133.673 trường hợp, với tổng số tiền hơn 346,7 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 12.875 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 26.236 trường hợp.

Ở lĩnh vực đường thủy nội địa, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 1.009 trường hợp vi phạm, tăng 230 trường hợp so với cùng kỳ. Tổng số tiền xử phạt gần 1,79 tỷ đồng.

QUỐC HÙNG