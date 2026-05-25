Xã hội

TPHCM: Kịp thời khống chế đám cháy tại tầng 10 chung cư ở phường Bình Thạnh

SGGPO

Lực lượng chức năng vừa kịp thời khống chế đám cháy xảy ra lúc 5 giờ 40 sáng tại tầng 10, chung cư Nam An trên đường Đinh Bộ Lĩnh (phường Bình Thạnh, TPHCM).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhiều người dân sinh sống tại chung cư bất ngờ nghe những tiếng nổ liên tiếp, sau đó phát hiện ngọn lửa cùng khói đen bốc lên nghi ngút từ một căn hộ tầng 10, sát khu vực sân thượng của tòa nhà. Người dân đã lập tức hô hoán, bấm chuông báo động và chạy xuống đất.

Hiện trường vụ cháy
Cư dân của tòa nhà di chuyển xuống đất

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM lập tức điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng triển khai vòi rồng, đồng thời sử dụng xe thang để tiếp cận căn hộ tầng cao nhằm khống chế, không cho ngọn lửa cháy lan sang các phòng lân cận.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Đến khoảng 6 giờ 30, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, ngọn lửa làm hư hại nghiêm trọng nhiều đồ đạc, tài sản bên trong căn hộ.

Do vụ cháy xảy ra vào giờ cao điểm sáng, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần khu vực để phục vụ công tác chữa cháy, khiến giao thông qua tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh bị ùn ứ cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ đầu buổi sáng

Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN

