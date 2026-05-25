Nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, Hà Nội chạm ngưỡng 40 độ C

Nắng nóng tại Bắc bộ và Trung bộ tiếp tục gia tăng từ mức nắng nóng diện rộng sang nắng nóng gay gắt diện rộng trong những ngày đầu tuần. Hà Nội có thể chạm ngưỡng 40 độ C trước khi giảm nhiệt từ ngày 28-5.

Từ 6 giờ ngày 25-5, Hà Nội đã có nắng mạnh, báo hiệu một ngày oi nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 24-5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Một số trạm đã ghi nhận nền nhiệt rất cao như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ C; Vinh, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An) cùng 39,3 độ C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5 độ C; Đồng Hới và Ba Đồn (Quảng Trị) cùng 39,2 độ C.

Tại Bắc bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng, có nơi đặc biệt gay gắt. Một số trạm đo nhiệt độ cao như Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40 độ C; Láng (Hà Nội) 39,7 độ C; Hòa Bình (Phú Thọ) và Bắc Ninh cùng 39,4 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến trong ngày tại các khu vực nêu trên chỉ khoảng 40-50%.

Hà Nội sáng 25-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 25 và 26-5, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Bắc bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Đông Nam bộ tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C.

Theo dữ liệu dự báo từ ứng dụng của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Hà Nội trong ngày 25-5 tiếp tục duy trì mức nhiệt khoảng 39 độ C vào đầu giờ chiều. Ngày 26-5, nhiệt độ có thể đạt khoảng 40 độ C lúc 13 giờ. Từ ngày 28-5, nền nhiệt tại Hà Nội có xu hướng giảm khi mưa dông xuất hiện trở lại.

Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng ở Bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 27-5, còn khu vực Trung bộ có thể duy trì đến hết ngày 28-5. Sau đó, nhiệt độ giảm dần, trời có mưa trở lại.

PHÚC VĂN