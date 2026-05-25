Điều tra vụ ô tô lao về phía trước khiến một người bị thương

Theo thông tin ban đầu, trước đó, hơn 22 giờ ngày 24-5, tại khu vực trước một nhà hàng trên địa bàn phường Thành Vinh, một nam thanh niên điều khiển ô tô màu trắng lao về phía nhóm người đang đứng gần đó.
Theo đoạn video do người dân ghi lại, chiếc ô tô này sau đó đã cán trúng chân một người đứng gần đầu xe khiến nạn nhân bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.
Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cấp cứu và được xác định bị gãy xương cẳng chân, vùng đầu bị thương nhẹ. Gia đình đã xin chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.
Clip vụ việc sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc.