Điều tra vụ ô tô lao về phía trước khiến một người bị thương

Trưa 25-5, thông tin từ Công an phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến cũng như làm việc với những người liên quan đến vụ việc ô tô lao về phía trước khiến 1 người bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, hơn 22 giờ ngày 24-5, tại khu vực trước một nhà hàng trên địa bàn phường Thành Vinh, một nam thanh niên điều khiển ô tô màu trắng lao về phía nhóm người đang đứng gần đó.

Theo đoạn video do người dân ghi lại, chiếc ô tô này sau đó đã cán trúng chân một người đứng gần đầu xe khiến nạn nhân bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cấp cứu và được xác định bị gãy xương cẳng chân, vùng đầu bị thương nhẹ. Gia đình đã xin chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Clip vụ việc sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc.

