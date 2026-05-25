Bờ sông Tả Trạch sạt lở, nhiều nhà dân có nguy cơ đổ sập

Sau đợt lũ dữ hồi cuối năm 2025, bờ sông Tả Trạch ở xã Khe Tre, TP Huế sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều công trình dân sinh và nhà cửa dọc bờ sông bị ảnh hưởng.

Trung tuần tháng 5-2026, nhiều hộ dân ở khu vực đầu nguồn sông Tả Trạch cho biết nơm nớp lo sợ khi nhà cửa bị lung lay. Bờ sông trước nhà bị lũ từ đỉnh Bạch Mã đổ về hồi tháng 10-2025 đã khoét sâu vào đất liền. Không ít vị trí sạt lở chỉ cách nhà dân vài mét, tiềm ẩn nguy cơ đổ sập khi có mưa lũ.

Sạt lở bờ sông ăn sát vào nhà dân bên sông Tả Trạch

Sau lũ, dòng chảy sông Tả Trạch thay đổi gây xói lở mạnh bên phía khu dân cư, còn bên bờ đối diện và lòng sông lại bị bồi lấp khiến thu hẹp dòng chảy, nhiều hộ dân đang đối mặt với khó khăn khi mùa mưa bão năm 2026 cận kề.

Ông Dương Thanh Phước, Chủ tịch UBND xã Khe Tre cho biết, không chỉ gây thiệt hại trực tiếp, mưa lũ còn làm thay đổi dòng chảy sông Tả Trạch đoạn từ thác Trượt đến thượng lưu cầu Hương Hòa. Tình trạng này khiến lòng sông bị thu hẹp, khả năng tiêu thoát lũ giảm đáng kể.

Sông Tả Trạch bị bồi lấp bởi lượng cát, sỏi lớn làm thay đổi dòng chảy

Địa phương đã xây dựng phương án nạo vét, khơi thông sông Tả Trạch nhằm tăng dung tích thoát lũ và ổn định dòng chảy. Tổng khối lượng cát, sỏi cần xử lý ước khoảng 93.700m³. Các khu vực trọng điểm tập trung tại thượng lưu cầu Hương Hòa, khu vực cầu Lê Nô, ngã ba sông hạ lưu cầu Đa Phú, khu vực cầu Hà An, cầu Cây Xoài và hạ lưu thác Trượt. Qua đó, không chỉ góp phần giảm nguy cơ thiên tai mà còn kết hợp tận thu cát, sỏi phục vụ xây dựng, góp phần giảm chi phí đầu tư cho địa phương. Tuy nhiên, phương án này đang gặp khó khăn về nguồn kinh phí cũng như các quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến việc tận thu khoáng sản, khơi thông dòng chảy.

“Hiện địa phương đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế hướng dẫn cụ thể quy trình thực hiện, đồng thời đề xuất UBND TP Huế sớm bố trí nguồn lực để triển khai phương án nói trên”, ông Phước cho biết.

Ông Nguyễn Long Thành, trú thôn Phú Xuân, xã Khe Tre cho biết, khi mặt đất còn ngổn ngang sau lũ dữ, đại diện Báo SGGP đã đến thăm hỏi và trao tận tay 10.000.000 đồng/hộ đối với 4 gia đình có nhà bị sập, 5.000.000 đồng/hộ đối với 4 gia đình có nhà hư hỏng để giúp người dân tạm thời ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tiếp đó, “Chiến dịch Quang Trung” về địa phương giúp người dân tu sửa và xây mới nhà cửa. Hiện các hộ dân có nhà bị sập đã được hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và tái định cư tại trung tâm xã.

VĂN THẮNG