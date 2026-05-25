Từ năm 2011 đến tháng 7-2025, cả nước ghi nhận hơn 12.400 vụ vi phạm pháp luật về đê điều trên các tuyến đê từ cấp III trở lên. Trước tình trạng nhiều vụ việc chưa được xử lý dứt điểm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng phân cấp trong quản lý đê điều.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HỒNG NHUNG

Ngày 25-5, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức hội thảo về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đê điều, phòng chống thiên tai.

Tại hội thảo, đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, tình hình vi phạm pháp luật về đê điều tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo thống kê, từ năm 2011 đến tháng 7-2025, trên các tuyến đê từ cấp III trở lên tại các tỉnh, thành phố có đê đã xảy ra 12.407 vụ vi phạm.

Nhiều vụ việc liên quan hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông, tập kết vật liệu trái phép chưa được xử lý dứt điểm. Theo tài liệu chuyên đề nghiệp vụ do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai xây dựng tháng 5-2026, nhiều tuyến đê bị xâm hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và khả năng thoát lũ.

Đại diện các địa phương phát biểu ý kiến. Ảnh: HỒNG NHUNG

Thảo luận tại hội thảo, nhiều địa phương phản ánh khó khăn trong xử lý vi phạm hành lang bảo vệ đê, xác định thẩm quyền xử phạt, lập hồ sơ, tổ chức cưỡng chế và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, hệ thống pháp luật về đê điều và phòng chống thiên tai đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, sửa đổi để phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu. Ảnh: HỒNG NHUNG

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang xây dựng kế hoạch hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này giai đoạn 2026-2030, trong đó định hướng xây dựng Luật Đê điều và Luật Phòng, chống thiên tai mới, thay thế các luật hiện hành cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Theo kế hoạch, việc rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều và phòng chống thiên tai để phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước sẽ hoàn thành trước ngày 1-3-2027.

NGỌC HÀ