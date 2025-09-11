Ngày 11-9, tại Hà Nội, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức Đại hội thi đua toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội là dịp để chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cổ vũ, động viên đồng bào Công giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, kính Chúa và những giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp đã có; tích cực, gương mẫu trong thi đua lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bước vào kỷ nguyên mới.

Quang cảnh đại hội

5 năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với 8 nội dung do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đã đạt được những kết quả thiết thực hơn, có ý nghĩa về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội sâu sắc. Những việc làm cụ thể của đồng bào Công giáo là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước và truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, thực hiện tốt 9 nội dung phát động thi đua tại hội nghị thi đua lần thứ V, giai đoạn 2015-2020.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, rộng khắp hơn nữa, ngày càng đi vào chiều sâu và kết thành ngàn đóa hoa người tốt việc tốt trong vườn hoa muôn màu, muôn sắc của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến (giữa) trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các phong trào thi đua

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo cả nước cùng đồng lòng, chung sức giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc và nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam được phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Tại đại hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2020 - 2025.

Tin liên quan Tạo điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp

LÂM NGUYÊN